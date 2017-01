Cote d'Ivoire: Popo carnaval - Un palais annoncé pour la 37è édition

Pour sa part, Jean Hoba, le commissaire général, a présenté aux nombreux invités du jour, les innovations majeures introduites au cours de cette 37è édition. Il s'agit, entre autres, du prix Daniel Kablan Duncan pour la promotion de la culture de l'excellence, du Popo Tour, du Ladies Forum du sud-Comoé et des concours de créativité.

La 37è édition du Popo carnaval de Bonoua aura lieu du 17 au 30 avril 2017, dans ladite localité. Le lancement officiel de ce rendez-vous culturel annuel du terroir abouré s'est déroulé le vendredi 27 janvier 2017, à la place du Popo carnaval. Une cérémonie couplée avec la pose de la première pierre du palais du Popo carnaval qui en devient ainsi son siège.

La rencontre du jour a été l'occasion pour le commissaire général de cette manifestation et pour les élus locaux d'en situer l'importance et de présenter les articulations de l'édition 2007 du « plus ancien des carnavals du pays ». Le début de construction du palais du Popo carnaval, d'une valeur de 165 460 000 Fcfa, confère à la présente édition un caractère tout particulier.

D'autant qu'elle concrétisera la promesse faite par le premier magistrat de la commune, M. Johnwan Téké Norbert de doter la cité d'un deuxième palais après celui du roi pour y « héberger l'âme du Popo ».

C'est pour se donner toutes les chances de matérialisation de cet ambitieux projet que l'autorité municipale a engagé son conseil municipal, les institutions de développement de la région, les partenaires de la fête et l'entreprise adjudicataire à la construction de l'édifice, à se joindre à la mairie pour la réalisation de l'ouvrage.

Pour sa part, Jean Hoba, le commissaire général, a présenté aux nombreux invités du jour, les innovations majeures introduites au cours de cette 37è édition. Il s'agit, entre autres, du prix Daniel Kablan Duncan pour la promotion de la culture de l'excellence, du Popo Tour, du Ladies Forum du sud-Comoé et des concours de créativité.

Le Popo carnaval, a-t-il soutenu, doit s'ouvrir de plus en plus au monde à travers un usage professionnel et efficient des nouveaux médias. Un aperçu du riche patrimoine culturel du terroir a été présenté dans un tableau synoptique aux invités avant la pose de la première pierre par le maire.

La 37è édition du Popo carnaval attend donc du 17 au 30 avril, les festivaliers pour apprendre, se divertir et faire des affaires autour du thème: « Les arts, la culture et le tourisme: quelles stratégies pour une meilleure contribution au Pib en Côte d'Ivoire ?»