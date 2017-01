Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - La mairie récompense ses meilleurs agents

S'adressant à ses collaborateurs, le maire les a invités à être un maillon indispensable pour le fonctionnement de la ville. «Notre vocation est de tout mettre en œuvre pour servir la commune avec pour seule ambition, la volonté de toujours faire plus et mieux pour les habitants et les citoyens», a-t-il conclu.

Profitant de l'occasion Georges Philippe Ezaley, maire de Grand-Bassam, a exhorté son équipe à avoir la culture de la responsabilité afin de tout mettre en œuvre pour servir la commune et les citoyens, quelles que soient leurs sensibilités ou tendances politiques, ethniques et religieuses.

Parmi les récipiendaires, l'on peut citer N'Guessan Kouamé Thibus du cabinet du maire. Ce dernier a remporté le premier prix en empochant une enveloppe de 500 000 Fcfa. La seconde récompense d'une valeur de 200 000 Fcfa est revenue à Gnépa Koyé Roland Joël, secrétaire général, la troisième et la quatrième places d'une valeur de 150 000 Fcfa chacune ont été arrachées par les agents Babou Diaby du service culturel et Koffi Kouamé Dieudonné du service financier.

A l'occasion de la présentation des vœux de nouvel an du personnel de la mairie de Grand-Bassam et de la population qui s'est déroulée le 25 janvier 2017, au centre de culture Jean Baptiste Mockey, la mairie de la ville balnéaire a récompensé ses meilleurs agents au terme de l'année écoulée.

Profitant de l'occasion Georges Philippe Ezaley, maire de Grand-Bassam, a exhorté son équipe à avoir la culture de la responsabilité afin de tout mettre en œuvre pour servir la commune et les citoyens, quelles que soient leurs sensibilités ou tendances politiques, ethniques et religieuses.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.