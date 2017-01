Cote d'Ivoire: Situation sociale - Les Tidjanis du Cofetci appellent à la reprise du travail

Les Tidjanis ont dit toute leur admiration au Chef de l'État pour la patience et le tact avec lesquels il manœuvre, pour trouver un dénouement heureux aux épreuves que traverse le pays et dit lui apporter tout son soutien, à l'aboutissement de solutions durables et concertées.

« Au laborieux et dynamiques travailleurs », les Tidjanis en relevant la légitimité de leurs revendications, ont estimé que cela ne devrait en aucun cas « compromettre durablement l'élan de développement économique et social de notre pays ».

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.