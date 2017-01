Congo-Brazzaville: Protection sociale - Le Régime social des indépendants de France partage son expertise à la CNSS

L'accord a été signé le 28 janvier, à Brazzaville entre le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Evariste Ondongo, et son homologue de la Gestion des risques et l'action sociale, médecin conseils national du Régime social des indépendants, Pascal Perrot

La convention de partenariat prévoit de faire bénéficier aux professionnels de la CNSS l'expertise de RSI pour capter et intégrer dans son action la population qui évolue dans le secteur formel.

Le directeur de la CNSS, Evariste Ondongo, a indiqué : « l'expérience du RSI, une caisse française qui gère des indépendants, permettra à la CNSS de s'ouvrir à toutes les catégories socio-professionnelles car la CNSS a pour pilier essentiel dans son plan d'action l'extension de la sécurité sociale » avant de rappeler que « sa structure avait déjà commencé la campagne de protection sociale avec les chauffeurs des taxi-bus ».

Pascal Perrot a, pour sa part, souligné que le RSI apportera son expertise dans le domaine de la gestion à la CNSS afin de lui permettre d'avoir une méthode pour aborder le secteur informel du pays. « La CNSS existe depuis longtemps au Congo, mais le RSI apportera une nouvelle méthode qui n'est autre que la façon d'enrôler ; d'affilier les travailleurs de l'informel qui sont appelés indépendants par le RSI et font partie du secteur informel au Congo. Ce secteur est très important car il occupe 80% de la population congolaise. Donc il faut faire un lien entre l'affiliation santé du secteur informel et la mise en place de l'assurance maladie universelle », a-t-il dit.

Rappelant que le secteur informel est très diversifié partout dans le monde, le directeur du RSI a souligné qu'il y a des entreprises qui évoluent dans ce secteur et sont bien structurées. « Les employés de ces entreprises ont des revenus et se retrouvent avec les mêmes déterminants que les salariés. Donc il faut simplement trouver une bonne organisation pour les toucher et les fidéliser en leur faisant confiance », a déclaré Pascal Perrot.

Notons que la cérémonie de signature d'accord a été marquée par l'allocution du directeur de cabinet du ministre du Travail et de la sécurité sociale, Frédéric Manienze et l'historique du Régime social des indépendants, présentée par la responsable des relations internationales, Francelyne Ferry.

Frédéric Manienze a rappelé que : « cette cérémonie de signature d'accord est l'expression de la refondation du système de sécurité sociale en vue de la restructuration de la protection sociale pour l'étendre dans tous les aspects de base à l'ensemble de la population ».

De son côté, Francelyne Ferry a donné la définition de travailleur indépendant ; montré le lien entre le travail informel et formel, et énuméré les missions et facteurs du RSI.