Congo-Brazzaville: Quand la précocité sexuelle chez la jeune fille a plus de conséquences !

Non, nous ne disons pas ici que seules les jeunes filles courent des conséquences et risques quand elles se jettent précocement dans la vie sexuelle. Il y a aussi des jeunes garçons qui courent des mêmes risques. Cependant, nous avons choisi de traiter cette question sous cet angle à cause du fait que les conséquences sont plus criardes chez la jeune fille mère dont l'âge varie entre 13 et 15 ans surtout si elle est sur les bancs de l'école.

Tenez ! Hier ce phénomène n'attirait pas assez d'attention des parents parce qu'il n'était pas trop remarquable, mais aujourd'hui ce phénomène tend à prendre une allure inquiétante. Il n'est plus rare de croiser surtout dans de nombreuses familles, dans des centres hospitaliers, dans des cliniques ou dans des dispensaires de quartiers des jeunes filles porteuses de grossesses ou encore des filles mères. Quel scandale !

Et les deux principales questions que l'on se pose sont les suivantes : « Quelles sont les causes ou les raisons qui poussent les gamines à s'aventurier si précocement dans la chose sexuelle ? » « Où sont les parents pour arrêter net cet état de choses ? »

Les réponses à ces deux questions sont, entre autres, les effets pervers des images pornographiques vues à l'Internet et dans les téléphones portables par des gamines, les grandes sœurs qui poussent leurs petites-sœurs à l'erreur en les trimballant dans des groupes de moralité douteuse où bières et alcools sont consommés sans modération, le laisser-aller des parents, surtout des mères qui se permettent de visualiser certaines séries de films interdits au moins de 18 ans avec leurs filles gamines et autres.

Alors qu'elles en sont les conséquents et risques immédiats ? Réponses : ce sont des grossesses non désirées, l'abandon de la scolarité tout en laissant son avenir en péril, des infections et maladies sexuellement transmissibles tels que le VIH et le sida, avortements inappropriés aux conséquences regrettables, des bébés nés fragiles par l'immaturité de la jeune fille mère, bref la santé physique et psychologique de la jeune fille mère peut être affectée sur plusieurs niveaux.

Vu l'ampleur que prend ce phénomène, les actions conjuguées des parents et des pouvoirs publics deviennent nécessaires, car les parents pour la plupart sont toujours mécontents quand leurs jeunes filles brûlent les étapes pour aller vers cette précocité sexuelle. Mais de nombreux parents sont devenus moins influents par des spectacles bizarres à sexualité qu'offre la société.

Les parents devraient parler ouvertement à leurs jeunes filles des conséquences d'une sexualité précoce, que cela cesse d'être un tabou dans les familles. Quant aux ministères de l'Éducation de base, de la Santé et celui de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'urgence est là, les stratégies devraient être imaginées pour combattre efficacement ce phénomène qui tend à devenir un fléau.