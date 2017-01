Sénégal: Mbagnick Ndiaye appelle à "repenser les politiques culturelles" sous l'angle du numérique

Plusieurs professionnels et experts de la culture étaient présents à cette manifestation dont l'ancien ministre Ousmane Blondin Diop, conseiller du Sénégal auprès de l'Unesco, la Présidente du conseil d'administration de la Société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav) Ngoné Ndour ou encore l'ancien ministre de la culture sous Abdou Diouf, Moustapha Ka .

Le ministre de la Culture et de la Communication a en outre estimé que le numérique et l'internet ont "bouleversé" la diffusion culturelle, "influencé" les contenus et "renouvelé" les modes de communication de conservation et de création.

"Les technologies numériques ont transformé l'accès à la culture et offert d'extraordinaires possibilités d'enrichissement de la diversité des expressions. Elles permettent à un nombre toujours croissant d'expressions culturelles dématérialisées de circuler librement et d'être accessible au grand public" a ajouté Mbagnick Ndiaye.

"Repenser les politiques culturelles et accélérer le maillage numérique passe par un renforcement des capacités en matière d'utilisation de cette technologie et la bonification de l'offre d'expression culturelle" a souligné Mbagnick Ndiaye.

Dakar — Les nouvelles technologies constituent un enjeu incontournable et exigent de repenser les politiques culturelles au Sénégal a soutenu, samedi à Dakar, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye.

