Sénégal: Formation des jeunes - un élu local souhaite une discrimination positive pour sa localité

Dakar — Les jeunes et les femmes de la commune de Thiomby (Kaolack) doivent bénéficier de l'ensemble des politiques nationales pour pouvoir davantage contribuer au développement de leur collectivité territoriale, a indiqué, samedi à Dakar, leur maire, Alexandre Ngom.

"Nous faisons partie du pays et nous devons bénéficier des politiques qui y sont mises en œuvre. Ces projets comme le Plan Sénégal émergent (PSE), l'ANPEJ... , ciblent la jeunesse et les femmes", a-t-il dit lors d'un forum sur les opportunités d'insertion des jeunes et de création d'infrastructures et d'équipements.

L'édile de Thiomby a initié ce forum pour, dit-il, mettre en rapport les jeunes de sa localité et les structures dédiées à la formation, à l'emploi et la mise en place d'infrastructures et d'équipements.

"Nous avons initié cette rencontre pour mettre en rapport ces structures et les jeunes pour qu'ils soient au courant des politiques nationales et des opportunités qu'ils peuvent en tirer même s'ils ne sont pas diplômés" a indiqué M. Ngom.

Pour ce polytechnicien, "le principal moteur de développement dans nos terroirs, c'est l'éducation. Car ce sont les jeunes formés qui travaillent et apportent des revenus ou investissent dans la localité".

Selon lui, les deux forums organisés à Thiomby n'avaient pas atteint leur principale cible qu'est la jeunesse car, la majorité se trouve à Dakar, la capitale.

"Il fallait donc venir les retrouver, c'est pourquoi nous organisons ce forum à Dakar. Le développement de notre localité se fera à travers nos ressources humaines qualifiées" a souligné M. Ngom, par ailleurs directeur de l'Urbanisme et de l'Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie.

Il s'agira aussi, à cette rencontre, "d'identifier les jeunes porteurs de projets mais aussi leurs besoins de formation, créer des infrastructures et des équipements avec des possibilités d'insertion, d'emplois et de financements de projets ficelés".