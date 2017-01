Angola: La crise économique affecte le volume d'affaires de l'ENANA

Luanda — La crise économique due à la chute du prix de pétrole sur le marché international, a affecté profondément, et tout au long de l'année 2016, le volume d'affaires de l'Entreprise Nationale d'Exploitation des Aéroports et Navigation Aérienne (ENANA).

C'est ce qu'indique le bilan 2016 présenté par le Président du Conseil d'Administration de l'ENANA, Manuel Ceita, soulignant qu'en perspective économique et financière, l'Entreprise, sur un volume d'affaires de 100 pourcent, on a pu amasser 65, et les 35 pourcent restent à collecter, car, jusqu'ici, les clients ne se sont pas encore acquittés de leurs dettes.

Il a fait savoir que l'entrée en vigueur, de manière timide, du nouveau Règlement du Tarif Angolais (RTA) , n'a pas encore donné des résultats attendus, en vertu des chocs externes résultant de la situation économique.

D'après Manuel Ceita, le phénomène (crise), dont l'impact visible retombe sur les indicateurs opérationnels de l'Entreprise, a occasionné la réduction du mouvement des avions à environ 28 pourcent, et la diminution du nombre de passagers à 11 pourcent, comparativement à 2015, année durant laquelle l'ENANA enregistrait une moyenne journalière de sept mille passagers.

Nonobstant la crise, a-t-il poursuivi, l'année 2016 a été pleine de réalisations, étant donné que l'Entreprise a pu homologuer, pour la deuxième fois consécutive, ses comptes relatifs à l'année économique 2015. Outre cela, l'ENANA s'est également acquittée de ses responsabilités vis-à-vis de ses travailleurs, et d'autres dépenses de maintenance et fonctionnement des Aéroports et Navigation aérienne.

Depuis son réaménagement et modernisation, l'Aéroport international "4 Fevereiro" de Luanda, capable d'accueillir annuellement Trois millions 600.000 passagers, un processus qui exige de ses installations, une maintenance constante pour le confort quotidien de passagers.