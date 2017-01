Angola: Le Vice-président de la République en partance pour l'Ethiopie

Luanda, 28/01 — Le Vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente, va se rendre ce samedi en République Fédérale Démocratique de l'Ethiopie où il prendra part du 30 au 31 janvier à la 28ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA).

Une note des services d'appui au Vice-président de la République souligne que ce dernier y représentera le Chef de l'Etat angolais José Eduardo dos Santos.

La Conférence va se dérouler dans la ville d'Addis-Abeba sous le thème « profiter de l'évolution démographique, en investissant dans la jeunesse ».

La 28ème session ordinaire est précédée de la 30ème session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine, et par la 33ème session ordinaire du comité de représentants permanents où l'Angola se fait représenter, respectivement par le ministre des Relations Extérieures, , Georges Chikoti, et par l'ambassadeur permanent près de l'Union africaine, Arcanjo do Nascimento.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement devront approuver à huis-clos l'agenda de travail qui débattra entre autres questions, la gouvernance (l'architecture africaine de gouvernance et Elections), et intégration (Libre circulation de personnes, de biens et services).

Le retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union Africaine constitue également une autre question à débattre ainsi que la migration à propos de laquelle les participants devront prendre des mesures pour freiner les flux migratoires illégaux vers le sud de l'Europe, particulièrement la lutte contre les réseaux de trafic au sud de la méditerranée.

La session d'ouverture de la 28ème session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA) sera dirigée par le Président de la République du pays qui assumera la Présidence de l'Union Africaine à partir du 30 janvier 2017, en substitution du tchadien, Idrisse Deby.

Dans le cadre de la rotation géographique, le choix revient à l'Afrique Occidentale, et Alpha Condé de la Guinée devra être indiquée.

La rencontre sera assistée par le nouveau secrétaire général des Nations Unies, António Guterres et du Président de l'autorité palestinienne, Mahmoud-Abbas.