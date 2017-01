Sénégal: Le gouvernement magnifie l'adoption par les députés d'une résolution sur la crise post-électorale en Gambie

L'ultime médiation qui a fait partir Jammeh ce samedi soir là, a été conduite par les présidents guinéen et mauritanien, Alpha Condé et Mohamed Ould Abdel Aziz, sous la conduite de la Cédéao.

"L'ensemble des parties prenantes au processus de médiation se sent, en effet, félicité de sa sagesse et de l'esprit de consensus dont a fait montre le Président Macky Sall. Que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies, l'Union européenne, tous ces partenaires ont salué la contribution positive du chef de l'Etat" a fait remarquer Dr Tine.

Les députés sénégalais ont adopté, lors de la session plénière de vendredi dernier, une résolution sur le dénouement de la crise gambienne et sur le rôle joué par le président de la République, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), de l'Union africaine (UA) et des Nations unies.

