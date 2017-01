Ile Maurice: Visite aux détenus - Une avocate dans la controverse

Au Bar Council, on l'a à l'œil. À la commission d'enquête sur la drogue aussi. Va-t-elle être convoquée sous peu ?

On l'ignore mais ce que l'on sait pour l'heure, c'est que cette avocate suscite la polémique en raison de ses nombreuses visites aux détenus par rapport aux délits de drogue. Selon ses confrères, parmi ses clients se trouvent plusieurs barons de la drogue. D'aucuns se posent des questions autour de son ascension.

D'autant plus que cela fait environ trois ans qu'elle a prêté serment. «En trois ans, elle est devenue un personnage connu dans ce milieu. Comment est-ce qu'elle trouve ses clients ?» s'interroge-t-on.

Qui est cette avocate âgée d'une trentaine d'années ? Nous avons essayé d'obtenir son point de vue sur toute cette affaire mais elle a refusé. Son argument: «Where is the public interest in that ?» Pour des raisons d'éthique, nous ne divulguerons donc pas le nom de cette avocate mais tout le mystère entourant sa personne est à mettre en lumière. À savoir que plusieurs pensent que ses honoraires servent aussi au blanchiment d'argent. Sa proximité avec le Parquet fait également sourciller.

Depuis qu'elle a commencé à exercer, l'avocate a défendu plusieurs cas liés à la drogue, dont un avec l'aide d'un Senior. L'affaire portait sur la réduction de peine d'un trafiquant. Et les deux avocats ont gagné leur procès. Tous deux ont ensuite collaboré sur plusieurs autres affaires au civil et au criminel. Cette collaboration n'a toutefois pas duré longtemps. Il y a brutalement mis un terme. Il y a deux ans, l'avocat lui a envoyé une correspondance pour lui demander de ne plus venir à son bureau...

Son parcours en tant qu'avocate est, du reste, émaillé d'«incidents». Notamment une plainte contre un Prosecutor ou encore de multiples passages devant un comité disciplinaire du Bar Council en raison d'une altercation qu'elle aurait eue avec un autre de ses confrères. Ce dernier avait déposé une plainte contre elle pour agression, insultes et harcèlement au poste de police de Pope Hennessy. «Le Bar Council lui a demandé des explications car elle avait, dit-on, déshonoré la profession», commente un homme de loi.

Mais il n'y a pas que cette avocate. Selon nos recoupements, les Casernes centrales sont en attente d'instructions de la commission Lam Shang Leen pour ouvrir une enquête sur les membres de cette profession suspectés de blanchiment d'argent.