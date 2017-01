Burkina Faso: 28e sommet de l'UA - Le président du Faso est à Addis-Abeba

Vision et approche stratégique de la candidate du burkina faso :une Afrique d’état de droit,… Plus »

A ce 28 sommet de l'UA, Roch Marc Christian Kaboré échangera avec ses homologues sur plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre de haut niveau. Il s'agit de la réforme institutionnelle de l'UA et de ses organes, de l'examen de la demande d'admission du Royaume du Maroc à l'UA, des débats de huis clos sur les questions stratégiques, de l'examen et l'adoption du budget 2017 et des élections aux différents postes de la Commission de l'UA ainsi que ceux de ses organes dirigeants.

Honneurs militaires, exécution des hymnes ont été, les moments forts de l'arrivée du chef de l'Etat, dans la capitale éthiopienne, où, il prendra part aux côtés de ses pairs, les 30 et 31 janvier 2017, au 28e sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de l'UA. Après un bref entretien avec le ministre des affaires étrangères d'Ethiopie, le Président du Faso a été conduit à son pied-à-terre, à l'Hôtel Intercontinental d'Addis-Abeba.

