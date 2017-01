Sénégal: Aliou Cissé entretient le flou sur son avenir à la tête des Lions

Considéré comme un favori après un parcours brillant au premier tour, le Sénégal a été battu aux tirs au but (4-5) par le Cameroun après un nul 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.

"Nous nous sommes donnés depuis plus d'un an avec mon staff, ces jeunes footballeurs se sont investis dans ce projet et nous avions ce soir les moyens d'aller le plus loin possible mais vous savez les penaltys, c'est la loterie", a évoqué le sélectionneur national nommé en mars 2015 à la tête des Lions.

"A ce moment précis, je n'ai pas envie de me projeter plus loin, je pense à la douleur de mes joueurs, à la peine du peuple sénégalais", a indiqué le sélectionneur interrogé sur les chantiers à court terme.

