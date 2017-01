Nigeria: Le PAM espère que les aides américaines vont continuer sous Trump

Des pénuries et l'inflation à presque 20% ont fait flamber les prix sur les marchés, rendant inabordables nourriture et biens de première nécessité pour la majorité.

Près d'un million de déplacés internes sont retournés dans leur région d'origine. Les poches souvent vides et sans toit, ces citoyens nigérians doivent en plus faire face à un contexte économique dégradé.

C'est une course contre la montre angoissante que vivent les états de Borno, Yobe et Adamawa. D'après des estimations, cinq millions de personnes seraient confrontées à une insécurité alimentaire dans trois états du nord-est du Nigeria. En moins d'un an, le nombre de ces personnes aurait quasi doublé.

