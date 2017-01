Sud-Soudan: L'ONU et ses partenaires appellent à une cessation immédiate des hostilités

C'est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice… Plus »

La réunion était présidée par le Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, Président de l'IGAD, une organisation régionale regroupant des pays d'Afrique de l'Est. Parmi les autres participants, il y avait notamment le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma.

Les trois organisations ont encouragé le Haut représentant de l'Union africaine pour le Soudan du Sud, l'ancien Président Alpha Oumar Konare, à mener une navette diplomatique entre les parties prenantes et ont réaffirmé leur engagement et leur détermination à renforcer davantage leur coopération en faveur du processus de paix au Soudan du Sud.

"L'UA, l'IGAD et l'ONU ont réitéré leur appel à une cessation immédiate des hostilités et ont exhorté les parties à assurer l'inclusivité du processus politique", a ajouté la déclaration conjointe.

