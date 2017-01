Afrique: Le processus de réforme de l'Union africaine s'impose comme une nécessité

"Bien que louables, ces tentatives n'ont malheureusement pas encore produit les résultats escomptés, à l'instar de la mise en place et de l'opérationnalisation du mécanisme de reddition des comptes, de la révision d'instruments juridiques de l'UA, et l'évaluation des partenariats stratégiques de l'Organisation avec le reste du monde", a-t-il constaté.

Par ailleurs, M. Sellal a rappelé les tentatives d'amélioration et de révision liées à l'architecture institutionnelle, au fonctionnement ainsi qu'aux procédures et méthodes de travail de l'Union et de ses organes.

essentiellement, par une démarche pragmatique basée sur l'emploi rationnel des ressources financières limitées et leur affectation à la réalisation de nos programmes et projets de développement de l'Agenda 2063".

les enseignements tirés des expériences passées pour donner corps aux aspirations et objectifs énoncés dans les instruments fondamentaux de l'UA, en particulier son Acte constitutif, la Déclaration solennelle du 50ème anniversaire de l'OUA/UA et l'Agenda 2063", a-t-il insisté.

"Le processus de réforme de l'Union africaine que nous avons décidé de confier au président Kagamé s'impose en tant que nécessité. Il intervient dans un contexte particulier, marqué par le besoin de répondre aux impératifs d'intégration et de développement de l'Afrique, mais aussi aux mutations globales en cours dans le monde", a souligné M. Sellal dans son intervention devant la retraite des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine sur la question de la réforme de l'Union.

