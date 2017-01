Afrique: CAN 2017 - Ghana et RD Congo pour une place en demi-finale !

Les deux derniers quarts de finale de la CAN 2017 se jouent ce dimanche 29 janvier. Les Black stars du Ghana affrontent les Léopards de la RD Congo pour le compte du premier match.

Le Ghana, finaliste de la dernière édition, s'est bien comporté en phase de poule. Les protégés d'Avram Grant ont terminé 2è de leur groupe avec 6 points. Ils ont battu le Mali et l'Ouganda avant de terminer par une défaite contre l'Egypte. Pour ce quart de final, l'ancien coach de Chelsea peut bien évidemment compter sur un groupe expérimenté et talentueux, mené notamment par les frères Ayew et le capitaine Asamoah Gyan. Si sa blessure lors du 3e match de groupe a suscité de l'inquiétude dans le rang ghanéen, l'ancien attaquant de Rennes ou encore de Sunderland serait opérationnel contre les Léopards.

Du coté de la RD Congo, elle a terminé première de son groupe où se trouvait la Côte d'ivoire championne en titre. L'équipe considérée comme l'un des plus sérieux outsiders du tournoi ne sera pas un candidat facile pour le Ghana quand on sait qu'il compte dans ses rangs le meilleur buteur de la phase des poules, un certain Junior Kabananga.