Tunisie: CAN 2017 - Naïm Sliti - « C'était un match difficile »

Tout ce qui a bâti durant le début de la CAN 2017 a été presque démoli samedi par une sélection tunisienne qui est retombée dans ses travers se faisant battre, encore une fois des quarts de finale de cette compétition continentale.

A dix minutes de la fin, le géant Burkinabé a trouvé les filets de Mathlouthi sur un coup franc à ras de terre. La sélection tunisienne a joué son football en première période. A la reprise, les joueurs de Kasperczak ont beaucoup trop reculé pour poser des problèmes aux adversaires qui ont temporisé et mis leur empreinte sur le match. Après le but de Bancé, c'est Nakoulma qui a plié le match cinq minutes après, sur un contre foudroyant qui met définitivement fin à l'aventure tunisienne à la CAN 2017. Encore une fois, les quarts de finale ont été fatals

« C'était un match difficile. Ils nous ont beaucoup fait courir. Enchaîner les matchs tous les trois ou quatre jours par cette chaleur n'est pas évident, mais on ne se cherche pas d'excuse. C'est dommage, on a eu de grosses occasions en première mi-temps. On est tombé sur une bonne équipe du Burkina Faso », a confié Naïm Sliti dans des propos relayés par Football365.fr.

Pour le joueur de Lille, c'est l'expérience qui a fait la différence. « Ce soir, c'était le Burkina Faso, une équipe finaliste en 2013, avec des joueurs qui jouent leur cinquième CAN de suite, contre la Tunisie, une équipe beaucoup plus jeune. Mais on va apprendre de cette défaite, a ajouté l'Aigle de Carthage qui découvre la CAN pour la première fois. Je sais que la CAN est parfois décriée, pour ses pelouses ou pour autre chose, mais niveau football c'est une belle compétition. Elle véhicule de très bonnes valeurs. La jouer à mon âge est une très belle expérience, sportive et humaine ».

La Tunisie quitte ainsi cette CAN 2017 sur une très mauvaise note, mais il ne faut pas oublier son bon parcours au premier tour sur lequel il faut bâtir en attendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.