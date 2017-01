Afrique: Championnat d'Afrique de rafle à Mostaganem - L'Algérie remporte le titre

Mostaganem — L'Algérie a remporté le titre (dames et messieurs) du premier championnat de rafle, qui a pris fin samedi soir à la salle omnisports "Charef Khattab" à Mostaganem.

Chez les messieurs, elle a décroché deux médailles en or, une en argent et 1 en bronze, devançant la sélection de libye (1 or et 1 bronze) et celle de Djibouti (1 en argent).

Chez les dames, la sélection algérienne a fait une moisson de 3 médailles d'or et une ne bronze, devant la sélection d'Algérie B à la deuxième place et celle de la Libye en troisième position.

Dans une évaluation de la compétition, le secrétaire général de la Confédération africaine de rafle et de la Fédération internationale de sports de boules et membre du comité organisateur, l'Algérien Yacine Kafi a estimé, dans une déclaration à l'APS, que le niveau a été au dessus de la moyenne, signalant l'émergence des sélections de Djibouti et du Soudan.

Il a, par ailleurs, annoncé le lancement, en février prochain à Alger, d'un championnat africain universitaire de rafle avec la participation de près de 600 étudiants de 15 pays africains qui étudient aux universités de Mostaganem et de Bab Ezzouar (Alger) et d'Algérie.

Le premier championnat d'Afrique de rafle (dames et messieurs) à Mostaganem a enregistré la participation de 70 athlètes d'Algérie, du Burkina faso, du Djibouti, du Mali, du Soudan, de la libye, du Maroc et de la Mauritanie.

En marge de cette compétition, un stage dans la discipline a été organisé au profit d'arbitres et d'entraîneurs, encadré par des experts de la Fédération internationale de rafle dont l'Algérien Yacine Kafi.