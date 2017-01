Kenya: «Watatu», un forum-film kenyan écrit par les spectateurs

Et les jeunes gens en colère ont le sentiment qu'ils peuvent exprimer leur frustration. C'est une manière de réussir : les gens s'engagent sur un sujet et trouvent leurs propres solutions.

Au Kenya, beaucoup de gens ont accès aux smartphones et au réseau 4G, mais pour moi, ce qu'on fait est beaucoup plus puissant par rapport à l'engagement des gens.

Au Fipa, beaucoup de réalisateurs et producteurs cherchent de nouveaux formats pour raconter une histoire plus interactive.

Et il faut le rendre difficile. Quand vous proposez une solution facile et ensuite vous la démontez, les gens sont étonnés, curieux. Ils commencent à réfléchir sur la manière de mieux faire. Cela rend les gens actifs. Watatu est le premier forum-film qui existe.

Et ce n'est pas un grand pas de soutenir d'abord une telle organisation hors la loi et ensuite une organisation comme les militants islamistes des shebabs.

Lors de notre recherche à Mombasa, la plupart des gens se radicalisent à cause d'une colère et à cause de la discrimination.

Ce premier «forum-film» vient du Kenya. Le réalisateur Nick Reding a présenté Watatu au Festival international de programmes audiovisuels (Fipa), à Biarritz. Un ovni, à mi-chemin entre des ateliers théâtre et du cinéma participatif. Et le public adhère à fond. Entretien.

