Afrique: Admission du Maroc à l'UA - La cour assidue du roi sera-t-elle concluante ?

Le Sommet de l'Union africaine qui se tiendra aujourd'hui et demain dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba… Plus »

Si tel devait être le cas, ce serait un petit revers diplomatique pour le roi, lui qui a fait adopter par le Parlement marocain, le 20 janvier dernier, la loi sur la ratification de l'acte constitutif de l'UA (étape obligée avant le retour du Royaume au sein de l'organisation panafricaine). Si le Maroc bataille pour réintégrer la maison Afrique, son objectif ultime, c'est, une fois admis, prendre la citadelle de l'intérieure pour en extirper la RASD. Mais là, c'est une autre paire de manche et le fils d'Hassane II sait depuis toujours qu'il croisera sur son chemin de puissants Etats membres comme l'Afrique du Sud et l'Algérie.

Mais à l'évidence, en s'installant dans la capitale éthiopienne, le roi met le turbo de sa puissante machine diplomatique et de lobbying pour parvenir à ses fins ; puisqu'il faut une majorité simple de 28 Etats membres alors que le Royaume espère le soutien d'une bonne quarantaine de pays favorables à sa cause. Reste à savoir si les chefs d'Etat décideront séance tenante ou si, comme on lui en prête l'intention, la présidente Zuma finira par refiler la patate chaude à un comité ad hoc qui statuera.

Le Royaume chérifien, on se le rappelle, avait claqué la porte en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) que Rabat considère comme partie intégrante de son territoire. Donc trois décennies après, le Royaume frappe avec insistance à la porte de l'UA sans poser comme préalable le retrait de la RASD. On comprend dès lors que M. VI ait pris ses quartiers à Addis-Abeba trois jours avant l'ouverture du sommet même si son royaume ne participera pas aux travaux.

En tout cas, il est plus qu'urgent de régler ce problème dans la mesure où Dlamini Zouma n'a plus tout à fait la tête à l'UA, elle qui fait de moins en moins mystère de ses ambitions présidentielles en Afrique du Sud. N'a-t-elle pas été adoubée récemment par les fans de l'ANC (African National Congress) dans la perspective de la succession de son ex-mari, Jacob Zuma ; à la tête de la Nation arc-en-ciel?

C'est un sommet décisif de l'Union africaine qui s'ouvre ce lundi 30 janvier 2017 à Addis-Abeba pour deux raisons principales : l'organisation panafricaine doit d'abord trouver un successeur à la présidente sortante, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui a même dû jouer les prolongations faute de prétendants sérieux ; en effet, il y a six mois à Kigali au Rwanda, trois candidats étaient en lice : l'Equato-Guinéen Agapito Mba Mokuy, la Botswanaise Pelonomi Venson Moitoi, et l'Ougandaise Speciosa Wandira-Kizibwe.

