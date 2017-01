Burkina Faso: Droits humains - l'ODDH vient renforcer les rangs des activistes

Mener des activités qui visent à promouvoir la démocratie et la défense les droits humains au Burkina Faso, constitue l'objectif principal de l'Observatoire indépendant de la démocratie et des droits de l'Homme (ODDH). Ce samedi 28 janvier 2017, l'ODDH a été présenté officiellement à Ouagadougou.

L'ODDH compte mener des actions dans les domaines de la justice et des libertés démocratiques, le foncier et habitat, l'environnement, les mines et entreprises extractives, les élections, le droit de vote et la citoyenneté, la paix et la sécurité, les droits économiques, le genre, la décentralisation et les droits socioculturels.

En tout, on dénote 9 domaines d'intervention auxquels compte s'attaquer l'équipe dirigeante de l'ODDH.

Pour son président, Lookman Sawadogo, cette nouvelle organisation, «est une plateforme d'activistes et de défenseurs des droits de l'Homme expérimentés qui s'engagent à mener en permanence une action pour le respect des droits économiques, sociaux, politiques des citoyens, des principes démocratiques et de l'Etat de droit dans la société burkinabè tel qu'édictés par la Constitution, les instruments régionaux et internationaux pertinents en matière de droits de l'Homme ».

L'ODDH se présente comme un organisme d'analyse, de veille et d'alerte démocratique. La dénonciation, l'interpellation des pouvoirs publics, la documentation, la publication des cas de violations des droits humains, le plaidoyer, le lobbying, la formation, la sensibilisation et la coopération avec les instances nationales et internationales politiques, judiciaires et administratives constituent les moyens d'action de cette organisation.

Une équipe constituée de cinq membres est chargée de mener à bien cette mission. L'Observatoire indépendant de la démocratie et des droits humains fonctionnera sous des mandats exécutif, décisionnel, consultatif et technique, précise Lookman Sawadogo.