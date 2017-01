Cote d'Ivoire: Après l'élimination des Eléphants au 1er tour Michel Dussuyer rend le tablier

Michel Dussuyer vient de rendre le tablier. Le désormais ex-sélectionneur des Éléphants a présenté sa démission à la Fédération ivoirienne de Football, son employeur .Dans un communiqué rendu public par l'instance fédérale et signé par le président Sidy Diallo, la Fif a annoncé que le technicien français a donné sa démission.

Une démission aussitôt acceptée par le comité exécutif réuni en urgence. Après donc 18 mois passés à la tête de la sélection, le successeur d'Hervé Renard quitte le banc de touche des Éléphants. Une séparation somme toute logique si l'on s'en tient à la débâcle des champions d'Afrique 2015 qui ont perdu assez facilement leur couronne au Gabon. L'élimination prématurée de Serey Die et de ses coéquipiers qui ressemble à une humiliation est donc la cause logique de la démission de Michel Dussuyer. L'objectif du deuxième tour fixé par l'employeur n'ayant pas été atteint, Dussuyer se devait de donner sa démission. C'est donc chose faite.

Certainement à la grande satisfaction des nombreux Ivoiriens qui avaient souhaité son départ. Sans nul doute que ceux-ci le prennent pour responsable principal de l'échec des Éléphants. Pour eux, le technicien français n'était pas à la hauteur pour diriger la Côte d'Ivoire, l'une des meilleures sélections du football africain. Difficile de porter la contraction au vu de la prestation des Éléphants. Car ce qui fâche, ce n'est pas l'élimination mais la façon dont ont joué les Éléphants. Michel Dussuyer a donc endossé et assumé l'échec des Éléphants. Mais à la vérité, Michel Dussuyer doit-il payer seul la dette de cette élimination?

Un environnement malsain

Contrairement à ce que l'on pense, l'environnement au sein des Éléphants n'est pas propice. Le sacre de 2015 et la retraite de plusieurs cadres de la sélection n'ont pas changé les choses. D'ailleurs Hervé Renard lui-même, en son temps, avait menacé de rendre le tablier à cause de la trop grande ingérence des dirigeants dans son job. Malgré le sacre et la requête du Président Ouattara, l'ex sélectionneur des Éléphants a préféré aller se faire voir ailleurs. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Un joueur ivoirien, après l'élimination des Éléphants, exprimait son ras-le-bol. « La sélection nationale, c'est n'importe quoi. Tout est politique ». S'exprimait-il. C'est donc à croire que le mal est ailleurs.

Des révélations troublantes

Selon des indiscrétions, les vrais problèmes de Michel Dussuyer ont commencé lors du stage de préparation à Abu Dhabi. Où le sélectionneur des Éléphants a été contraint de recomposer sa liste de 23 sur ordre du président de la Fif. Malgré lui, il devra se débarrasser de Diarrassouba Vierra au lieu de Nicolas Pépé. Cette illixtion fédérale dans le coaching de Michel Dussuyer est apparue lors du troisième match contre le Maroc, Kalou Salomon qui n'était pas dans les 11 classés a eu le soutien du président Sidy.

Michel Dussuyer a dû revoir son classement en alignant Kalou en lieu et place de Gradel. Kalou qui devait annoncer sa retraite internationale ne dirigeait pas qu'il ne soit pas aligné. Il est donc resté sur la pelouse durant tout le match pour faire plaisir au président Sidy. Tout cela a créé des bruits dans les vestiaires. Et des joueurs ne se parlaient pratiquement plus. A cause d'une concurrence malgré gérée. La question des egos est donc revenue sous le coaching de Michel Dussuyer qui semble considérablement affaibli.

Sa démission, si elle est logique sportivement parlant, peut être aussi comprise comme un soulagement d'un entraîneur qui n'avait pas les cartes libres. Certainement qu'un jour, la langue du coach va se délier pour décrire l'environnement dans lequel il a travaillé avec les Éléphants. La page de Dussuyer étant tournée, on se demande qui succédera à celui-ci. Quel doit être le profil du futur entraîneur des Éléphants?