Algérie: Béjaïa - Mise en service intégrale de la nouvelle gare maritime dès le début mai

Bejaia — La nouvelle gare maritime de Béjaïa, encore en chantier dans le môle Abdelkader sera mise en service intégralement dès le début du mois de mai prochain, selon la direction générale de l'EPB, qui signale que le projet est au stade des finitions, les travaux restant se résument en la mise en place des revêtements et des équipements techniques.

Prévue pour traiter 500.000 passagers et 100.000 véhicules par an, la nouvelle gare va réunir toutes les caractéristiques d'une infrastructure moderne et fonctionnelle.

"Elle est conçue pour atteindre les meilleurs standards mondiaux en terme de fiabilité et qualité de service autant pour les passagers que les personnels opérant sur le site", se réjouis le PDG de l'entreprise portuaire de Béjaïa.

Une profonde réflexion est engagée au sein de son administration pour exploiter toutes les opportunités économiques de nature à maximiser sa rentabilité, a-t-il dit. Le cabotage national, entre autres l'ouverture de lignes de transport sur les wilayas côtières, le développement et l'accueil des croisières, la mise en place de lignes régulières en direction des pays voisins, notamment la Tunisie, qui reçoit annuellement un nombre considérable de touristes algériens, et d'Europe du Sud, sont, pour l'heure, les premières idées qui retiennent l'attention.

"Toutes les pistes susceptibles de rentabiliser son fonctionnement et par ricochet le tourisme national seront exploitées", a-t-il indiqué soulignant que cette plate-forme, sera adaptée pour accueillir deux escales simultanées, susceptibles de renforcer ultérieurement la création de nouveaux postes à quai.

L'équipement qui plastronne à l'extrémité Est de la ville et qui s'est subrepticement installé dans l'armature urbaine est déjà une attraction pour les citadins et les visiteurs. Répartis sur deux sites, alliant les quais du port et une partie de la ville sur une superficie de près de 30.000 M2, reliés entre eux par des passerelles vitrées, le bâtiment en impose franchement aussi bien par son gabarit que par ses lignes architecturales. "L'interaction ville-port est subtilement conçu. Elle met en valeur les interfaces (accès-sorties) et sauvegarde de façon chatoyante le paysage maritime", note M. Achour.

Le projet, financé quasiment sur fonds propres de l'EPB pour un investissement de l'ordre de 4 milliards de dinars, se concrétise à un moment ou le port de Béjaïa en général fait l'objet d'un intérêt soutenu et des pouvoirs publics et des firmes multinationales pour son agrandissement.

Il est question, de l'accroître sur une superficie de plus de 50 hectares en réalisant des terres pleins, à gagner sur la mer. Des groupes, notamment chinois et japonais, sont prêts à en financer intégralement la concrétisation, a indiqué M. Achour, se réjouissant d'une telle démarche, en état de faire du port de Béjaïa, une attraction dans le bassin méditerranéen.