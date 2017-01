Burkina Faso/Tunisie: Burkina # Tunisie - Grandissimes Etalons !

Burkina Faso-Egypte et Cameroun-Ghana seront les affiches des demi-finales de la CAN 2017 de football, les 1er et 2… Plus »

La messe est dite. Les Etalons sont en demi finale. Plus rien ne peut leur arriver. Ils ont plumé de l'Aigle et attendent sereinement le prochain adversaire. Ce sera le Maroc ou l'Egypte.

Le match est débloqué. Les Tunisiens n'ont pas le temps de réagir que sur un contre, Bertrand Traoré lance à Préjuce le ballon. Le solide Etalon se déjoue du portier des Aigles et marque dans le but vide (2-0 ; 85e mn).

Les Tunisiens ne tiennent plus physiquement. Ils sont émoussés et commettent des fautes. C'est à ce moment que Duarte sort le grand jeu. Il remplace Cyrille Bayala par Bancé à la 77e mn.

De plus, les Maghrébins vont comptabiliser 5 corners en première période, contre zéro aux Burkinabè. Cependant, Préjuce Nalcoulma et Bertrand Traoré parvenaient à inquiéter la défense des Aigles (22e mn; 0-0).

Razack Traoré à l'animation et Cyrille Bayala en position d'ailier gauche, mais en soutien du latéral Yacouba Coulibaly. Il fallait bien oser. Le plan de jeu de l'adversaire était donc faussé, lui qui avait mis un système pour contrer Alain Traoré, Aristide Bancé et Banou Diawara, tous sur le banc.

Enormes, costauds, combatifs, solides et collectivement disciplinés ; tous les adjectifs sont bon pour dépeindre la victoire des Etalons le samedi 28 janvier face aux Aigles de Carthage lors des quarts de finale de la CAN, Gabon 2017.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.