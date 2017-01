Algérie: Convention entre la direction des moudjahidine et radio "El Bahia" portant échange d'archives

Le 28ème sommet de l'Union africaine (UA) s'ouvre lundi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, et se… Plus »

"Ces régions sont passées de zones de mort et de destruction à des zones de développement et de progrès pour les Algériens", a-t-il souligné à ce propos.

La visite du ministre dans la wilaya d'Oran, entamée samedi, a été marquée par l'ouverture d'un colloque national sur "l'expérience algérienne dans la prise en charge de l'équipement des invalides et victimes de la guerre de libération nationale et ayant droits et leur dotation en organes artificiels", au cours de laquelle il s'est félicité de l'achèvement des opérations de déminage des zones frontalières.

Des comités mixtes travaillent sur le dossier des disparus durant la guerre de libération nationale estimés à 2.000 dont de grands cadres de la révolution comme Si Mohamed Bouguerra, chef de la Wilaya V historique et Larbi Tebessi, a-t-il fait savoir, soulignant que "la plupart des disparus avaient été soit convoqués par les forces de sécurité française, soit mis en prison, soit placés dans des casernes et nous avons leurs dossiers".

Le ministre a souligné, en substance, "qu'il existe encore un contentieux entre l'Algérie et la France en ce qui concerne la mémoire nationale et plusieurs dossiers en suspens, même si les relations entre les deux pays connaissent un développement positif".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.