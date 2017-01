Burkina Faso: CAN 2017 - Les experts pris à contre-pied

Beaucoup, surtout parmi leurs supporters, ne vendaient pas cher la peau de ces Etalons. Certains les trouvaient un peu vieillissants, d'autres critiquaient leur manque de compétition en club, du moins pour certains, ou encore leur manque de rigueur et de combativité.

«Si on passe le premier tour, le contrat serait rempli», à commencer par celui de Duarte. N'était-ce pas l'objectif que lui assignait la Fédération burkinabè de football (FBF) à l'entame de cette CAN ?

Clause contractuelle donc largement remplie, car non seulement le capitaine Charles Kaboré et ses camarades se sont extirpés du groupe qui comprenait le pays organisateur, le multiple vainqueur camerounais ainsi que le petit poucet bissau-guinéen, mais surtout ils auront crânement occupé la première place avec 5 points et un goal différentiel positif de deux unités.

L'appétit venant en mangeant, tout devrait donc être possible, et on l'a vu samedi soir en quarts de finale face aux Aigles de Carthage, victimes de deux méchants coups de sabot des Etalons. Nous voici donc dans le fameux carré d'as.

Oui, tout devient possible, et les Burkinabè se mettent de nouveau à rêver de la finale, comme en 2013, avec cette fois la victoire au bout des crampons. Mais il faudra d'abord franchir le nouvel obstacle arabe qui se dresse devant nous.

Il suffit que les hommes de Paulo Duarte présentent une copie aussi propre que celle sortie contre la Tunisie pour arracher l'un des deux tickets pour la finale.

Samedi dernier en effet, c'est un match presque abouti que les garçons ont livré, solides et rigoureux de bout en bout, presque sans déchet. Les passes imprécises, les mauvaises relances et autres approximations qu'on a parfois vues lors de leurs précédentes sorties étaient quasiment inexistantes.

Ajoutez-y la rage de vaincre qu'on pouvait lire sur leurs visages ainsi que le coaching sur mesure du technicien portugais, et on se convainc que cette qualification n'est pas le fruit du hasard.

Les grands experts du ballon rond ou qu'on prétend tels parleront sans doute de la surprise burkinabè, mais on se demande si beaucoup ne vont pas changer de métier après cette CAN, eux qui avaient déjà fait leur classement avant même le début de la compétition.

Si on en croit vraiment les érudits du sport roi, les équipes comme celles du Burkina ne devraient même pas sortir du traquenard du premier tour a fortiori jouer les premiers rôles dont les acteurs étaient connus d'avance : c'était la Côte d'Ivoire de Serey Dié et de Wilfried Zaha, l'Algérie du ballon d'or africain Riyad Mahrez, le Sénégal de la star de Liverpool Sadio Mané et, dans une moindre mesure, le Gabon d'Aubameyang qui avait au moins l'avantage du terrain.

Et pourquoi pas le Ghana et le Cameroun qui ont souvent eu la faveur de Dame Coupe. On sait désormais ce qui est advenu de ces prophéties : le pays organisateur, le champion en titre et le superfavori algérien éjectés dès le premier tour, l'autre mastodonte annoncé avec fracas (Sénégal) stoppé par la bête noire camerounaise.

Qu'on ne nous dise pas que ceux qui sont qualifiés sont des «anomalies statistiques», car c'est ceux qui méritent d'être là où ils sont, en demi-finale, espérant mieux.

Nos chers experts oublient bien souvent que la balle est ronde pour tout le monde et que les écarts en matière de maîtrise technique et tactique ne sont plus autant abyssaux qu'il y a dix ans.

Il y a un nivellement par le haut. Et même que les «petites Nations de foot», comme la Guinée-Bissau, qui était à sa première CAN, l'Ouganda, qui y revient après près de 40 ans d'absence, et le Zimbabwe ont mieux joué que certains «grands».

On se demande si en réalité on n'a pas affaire à des partisans ou supporters de certaines équipes ou de stars au regard vissé sur le rétroviseur. Mais ils devront mettre à jour leurs fiches s'ils veulent continuer à pontifier sur les chaînes de radios et de télés.