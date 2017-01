Algérie: Sami Abou Zouhri salue le rôle du pays dans le soutien de la cause palestinienne

Le 28ème sommet de l'Union africaine (UA) s'ouvre lundi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, et se… Plus »

Enfin, M. Ghoul a indiqué que l'entretien avec la délégation du mouvement Hamas était "extrêmement fructueux" et ont permis d'évoquer les "relations historiques et les liens de fraternité qui lient les deux peuples algérien et palestinien".

Le mouvement Hamas est soucieux de bâtir des relations équilibrées avec tous les pays arabes et musulmans y compris l'Iran", a-t-il encore dit avant de préciser que "des efforts sont consentis dans ce sens afin de parvenir à des résultats pouvant servir la cause palestinienne".

Il a rappelé également qu'il accueillait favorablement toute initiative de l'Algérie visant la concrétisation de l'unité et le resserrement des rangs palestiniens et la réalisation de la réconciliation palestinienne.

Il a salué à cette occasion le "rôle important et effectif" du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de la cause palestinienne, soulignant que l'Algérie était "le seul pays qui respecte ses engagements quant à l'aide financière aux Palestiniens".

Dans une déclaration au terme d'une entrevue avec Amar Ghoul, président du Tajamou Amal El Djazair (TAJ), Abou Zouhri s'est dit heureux de se trouver en Algérie, "le pays qui manifeste un soutien infaillible aux Palestiniens et à la cause palestinienne".

