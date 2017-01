Cote d'Ivoire: Après la mutinerie - Le pardon de la population de Bouaké à Alassane Ouattara

« Le Président de la République reste à l'écoute de tout ce qui se passe ici », a-t-il dit. Aussi, a-t-il donné l'assurance que toutes les motions de remerciement et de soutien adressé au Président, Alassane Ouattara, lui seront transmises avec la plus grande célérité.

Où plusieurs administrations publiques et privées ont été saccagées. Des séries noires qui ont fait dire à la représente des femmes, Yao Adjoua : « plus jamais ça à Bouaké », a-t-elle lancé la main sur le cœur.

Après les ex-soldats mutins, c'est la population de Bouaké qui s'est mobilisée comme un seul homme, samedi 28 janvier, au Palais du carnaval de Bouaké, pour dire « Yako » ou encore « Iffo » (le pardon respectivement en langue Baoulé et Malinké) au Président de la république, Alassane Ouattara. C'était au cours d'une manifestation solennelle de reconnaissance, de remerciement et de soutien au Chef de l'Etat.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

