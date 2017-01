Burkina Faso: Chevauchée des étalons à la CAN 2017 - Le sacre à portée de sabot

Qui l'eût cru ? Les Etalons du Burkina Faso cuvée 2017, iront en demi-finale de la 31e Coupe d'Afrique des nations, après être sortis 1er d'un groupe où ils étaient loin d'être les favoris, et après avoir eu raison de la fougue des Aigles de Carthage en quarts de finale, le 28 janvier dernier au Stade de l'Amitié de Libreville.

En progression constante depuis le début du tournoi, la valeureuse équipe du Burkina a déjoué tous les pronostics, et a cloué le bec aux spécialistes du ballon rond qui la considéraient comme le petit poucet du groupe A, sans doute par ignorance du niveau de motivation, d'opiniâtreté et de détermination de nos dignes représentants à cette biennale du foot africain.

Cette énorme méprise sur nos pur-sang, a amené certains supporters gabonais à tenir à leur endroit des propos pour le moins sarcastiques à l'entame de la compétition, les plus en verve allant jusqu'à suggérer au commandant de bord de l'avion qui transportait l'équipe de ne pas couper les moteurs, convaincus qu'ils étaient que les Etalons quitteraient prématurément la compétition.

Des Camerounais vivant au Gabon se seraient marrés eux-aussi au point de se décrocher les mandibules, quand un journaliste a dit que la chance des Lions indomptables de passer le cap du premier tour, pourrait être contrariée par la présence des Etalons dans leur groupe.

Qu'à cela ne tienne, le Burkina Faso a déroulé son jeu sans complexe et sans condescendance, faisant une victime de taille au premier tour (le pays organisateur en l'occurrence) avant de ruiner les ambitions des Tunisiens en quart de finale en leur administrant une belle leçon de réalisme footballistique dans le dernier quart d'heure du match.

Cette rencontre très physique (4 cartons jaunes dès la première mi-temps) qui s'est soldée par une victoire limpide de 2 buts à zéro pour les Etalons, a démontré une nouvelle fois la rage de vaincre et la solidarité sur le terrain des joueurs burkinabè, avec de temps en temps les percées des individualités rompues à la tâche, à l'image du milieu de terrain relayeur et capitaine de l'équipe, Charles Kaboré, du virevoltant Préjuce Nakoulma et de Bertrand Traoré, très craint pour la remarquable qualité de ses dribbles.

La première mi-temps a été rare en occasions de buts, avec une attaque tunisienne particulièrement amorphe et un système offensif burkinabè à la peine.

L'espoir est permis et cette fois-ci pourrait être la bonne

Il n'y a pas eu véritablement grand-chose à se mettre sous la dent, exception faite de la frappe en mouvement du très étincelant Nakoulma à la suite d'un bel enchaînement du capitaine Charles Kaboré, et surtout du contrôle-pivot-pichenette de la gauche du remuant Bertrand Traoré qui frôle le haut de la barre transversale du gardien tunisien, Mathlouthi.

Autant dire que la victoire des Etalons a été longue à se dessiner, car il a fallu attendre la 80e minute et le missile sol-sol d'Aristide Bancé pour débrider la rencontre.

Le coup de sabot, ou si vous préférez, le coup d'assommoir de Préjuce Nakoulma, intervenu seulement 4 minutes plus tard, a définitivement scellé le sort de la Tunisie, et propulsé le Burkina Faso dans le carré d'AS du foot africain.

C'est la troisième fois, en effet, sauf erreur ou omission, que les Etalons joueront une demi-finale de CAN, après 1998 et 2013 où ils avaient perdu d'une courte tête en finale face aux super Eagles du Nigeria.

Cette brillante qualification du Onze national a été célébrée à la hauteur de l'exploit et du sacrifice consenti par tous les joueurs de l'équipe, mais aussi et surtout du coup de génie du staff technique et notamment de l'entraîneur Paulo Duarte qui a fait les remplacements qu'il fallait au moment où les Tunisiens étaient physiquement lessivés.

Le coup de sifflet final a donné lieu à des scènes de liesse d'une ampleur inhabituelle dans quasiment toutes les villes et même les campagnes du Burkina, et même les Burkinabè de l'étranger ont manifesté cette joie communicative et cette fierté d'appartenir à ce pays conquérant.

En hissant si haut le drapeau national dans le firmament du football africain, les poulains de Paulo Duarte ont déjà réussi leur CAN, mais à entendre les propos jubilatoires d'après match des acteurs eux-mêmes, l'on peut affirmer que l'objectif est désormais de ramener, pour la première fois, Dame coupe sur les rives du Kadiogo.

Au regard de ce parcours sensationnel, cela n'est ni utopique ni prétentieux, et beaucoup de Burkinabè sont aujourd'hui convaincus que la victoire finale est à portée de sabot. Espérons que les coéquipiers de Charles Kaboré garderont la tête sur les épaules et ne se laisseront pas griser par les honneurs bien mérités à eux rendus.

Car, il reste encore deux étapes et pas des moindres à franchir avant le sacre final. D'abord le 1er février prochain contre le vainqueur du derby Maroc-Egypte, et ensuite le dimanche 5 février contre le vainqueur du match qui s'annonce particulièrement époustouflant entre les lions indomptables du Cameroun et le Ghana des frères Ayew.

Avec la motivation qui est la leur et le soutien indéfectible des supporters et de tout le Burkina, l'espoir est permis et cette fois-ci pourrait être véritablement la bonne pour la génération des Charles Kaboré, Jonathan Pitroipa et autres Alain Traoré, qui rêvent tous de prendre leur retraite internationale sur une bonne note et de laisser le public sportif burkinabè entre de bonnes mains, celles des Banou Diawara, Issoufou Dayo, Abdoul Razak Traoré sans oublier le portier volant, l'excellentissime Hervé Koffi Kouakou.