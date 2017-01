Algérie: Afflux record de visiteurs sur la station climatique de Tikjda

Le 28ème sommet de l'Union africaine (UA) s'ouvre lundi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, et se… Plus »

A travers les différents coins du site, les enfants et leurs familles organisent des batailles rangées de boules de neige, d'autres immortalisent ces moments par des selfies. Quant aux plus jeunes, à défaut de ski ou de luge, ils improvisent d'autres moyens en s'installant confortablement dans des moitiés de jerricans pour se laisser glisser du haut de petites pentes enneigées.

Samedi et dimanche, un grand nombre de véhicules était garé sur les bas-côtés de la route nationale n° 33 menant vers le centre national de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT). Un immense embouteillage a empêché beaucoup de visiteurs automobilistes de rejoindre ce centre.

Depuis l'arrivée des premiers flocons de neige il y'a quinze jours, les visiteurs, des jeunes et des moins jeunes en famille viennent chaque jour de Bouira et de wilayas limitrophes comme Béjaïa, Bordj Bou Arréridj et M'Sila pour visiter Tikjda et découvrir la beauté que leur offre dame nature en cette période de fortes chutes de neige notamment.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.