Algérie: Tizi Ouzou - 5e salon dédié à l'hygiène, à la santé et à la beauté

Tizi Ouzou — La cinquième édition du salon dédié à l'hygiène, la santé et à la beauté se tient à la maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou avec la participation de 17 entreprises et artisans des wilayas d'Alger, Boumerdes, Béjaïa et de Tizi Ouzou.

Initiée par l'agence de communication COMHOPE de Boumerdès, la manifestation qui a débuté samedi, connait également la participation d'étrangers venus notamment de la Syrie.

Elle se veut une occasion de revaloriser les produits du terroir et d'inciter les gens à changer leurs habitudes de consommation dans le but de préserver leur santé, a précisé la chargé de communication de l'agence organisatrice, Nedjma Salhi.

C'est aussi une occasion d'accompagner les jeunes artisans et les entreprises qui s'investissent dans la valorisation des richesses naturelles et artisanales locales, et de leur permettre de faire connaître leurs produits, a-t-elle affirmé.

L'invité d'honneur de cette édition est l'association des parents d'enfants inadaptés mentaux de la wilaya de Tizi Ouzou que sponsorisent l'agence organisatrice et tous les autres participants au salon, a-t-elle indiqué.

Cette association qui gère un centre psychopédagogique depuis 2014, prend en charge 83 enfants présentant différents handicaps mentaux, notamment la trisomie 21, l'autisme et infirmité motrice cérébrale (IMC) que des encadreurs spécialisés initient sur les métiers de l'artisanat comme la menuiserie, la mosaïque, la vannerie et le tissage, a expliqué son président, Karim Lemhal.

Les produits réalisés par ces jeunes inadaptés mentaux ont été exposés à l'occasion de ce salon et leur stand a suscité un grand intérêt du public nombreux qui s'est intéressé à l'évènement, a-t-on constaté.

Parmi les participants, figure également un groupe d'enseignants de l'université de Boumerdès et de l'école nationale supérieure de Kouba d'Alger qui travaillent avec des chercheurs tunisiens de Sfax sur l'exploitation des feuilles d'olivier à des fins thérapeutiques.

Leur travail se base sur des nouvelles techniques de séchage qui permettent le maintien de la molécule active à des concentrations très élevées pour qu'elle puisse être exploitée dans la production de substances susceptibles de contribuer à la lutte contre certaines maladies inflammatoires et virales, les infections de la prostate et le diabète, a-t-on appris de Ali Belkacem de l'université de Boumerdès.

L'autre stand qui a attiré les convoitises est celui tenu par un jeune investisseur de la wilaya de Béjaïa qui produit des vinaigres avec des méthodes artisanales à base de produits 100% naturels, ce qui revient avec beaucoup de bienfaits sur la santé et contribue à la lutte contre un bon nombre de maladies, a-t-il expliqué à la foule qui l'avait entouré lors du deuxième jour du Salon.

D'autres participants ont proposé des produits comme des savons bio et les bougies faites à base de miel et de plantes connues pour leurs vertus thérapeutiques et esthétiques, au moment où les Syriens de l'entreprise Alma ont exposé une large gamme de produits de beauté faits à base, notamment, de laurier, d'eucalyptus ainsi que d'huiles essentielles.

Cette rencontre qui incite ainsi les consommateurs à une meilleure hygiène de vie et un retour aux sources pour préserver la santé et le bien-être, se poursuivra jusqu'à mardi prochain, a précisé Nedjma Salhi qui a affirmé que la prochaine halte sera marquée à la place Audin, à Alger.

Ce salon, lancé en mars 2016, avait sillonné dans ses précédentes éditions les wilayas d'Alger, Boumerdès et de Tipaza.