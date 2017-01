Gambie: Réformes annoncées d'Adama Barrow - La nouvelle Gambie en marche

On devrait connaître cette semaine la composition du nouveau gouvernement gambien. Dans un contexte où les… Plus »

Cela dit, le temps presse et les chantiers sont énormes, tant et si bien que le président Barrow se doit d'aller au charbon.

C'est le cas peut-être du sieur Badjie dont on sait qu'il était la charpente du régime autoritaire de Yahya Jammeh. En tout cas, la nouvelle Gambie dont parle tant Adama Barrow, ne saurait se construire sans le triptyque vérité-justice et réconciliation.

Certes, pour une Gambie prospère et solidaire, la réconciliation nationale est plus que jamais nécessaire, mais cela ne devrait pas empêcher la Justice de faire son travail, c'est-à-dire faire en sorte que tous ceux qui ont les mains tachées de sang, répondent de leurs actes.

Aussi faut-il saluer la lucidité de cet homme qui a créé la surprise en annonçant qu'il était prêt à travailler avec Ousmane Badjie, du nom de ce général fantasque commandant en chef des troupes gambiennes, qui, dans un premier temps, avait fait allégeance au nouveau chef de l'Etat avant de retourner sa veste, ou plus tôt son treillis, dès que Yahya Jammeh avait décidé de remettre en cause le verdict des urnes.

Adama Barrow a donc vu juste en manifestant l'intention de changer le nom de cette institution tristement célèbre, afin de la rendre plus professionnelle et au service des Gambiens plutôt qu'elle demeure un outil de répression dirigé contre les Gambiens.

La nouvelle Gambie est en marche. Au fait, c'est l'intéressé lui-même qui s'est lancé ces défis au cours de sa première sortie médiatique, le 28 janvier dernier, en sa résidence, à Banjul, en Gambie. « La Gambie va désormais s'appeler la République de la Gambie et non plus la République islamique de Gambie.

