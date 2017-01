Congo-Kinshasa: La Cenco appelle les deux camps à se concerter après l'échec de l'accord

Le souci de la Cenco, c'est de continuer, terminer ce qui a été un long chemin afin que tout ce travail, abattu depuis le début jusqu'à maintenant, puisse aboutir au processus électoral et ouvrir des horizons nouveaux pour notre peuple qui attend et qui s'impatiente », a tenu à préciser Mgr Fridolin Ambongo.

Selon Emmanuel Ramazani Shadary, vice-Premier ministre congolais en charge de l'Intérieur et délégué de la majorité présidentielle, il s'agit d'une avancée : « Au vu de tous ces acquis significatifs, ayant vidé de sa substance la réserve pour cause de non inclusivité, la majorité présidentielle déclare qu'est levée, à dater de ce jour, samedi 28 janvier 2017, la réserve assortie à l'engagement de notre famille politique lors de la signature de l'accord du 31 décembre 2016 conclu entre les forces vives de notre pays ».

L'échec de la signature de l'accord sur l'arrangement particulier entre le pouvoir et la majorité à la date butoir est à imputer à la majorité présidentielle, selon les explications de Jean Marc Kabund, secrétaire général de l'UDPS et délégué du Rassemblement.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.