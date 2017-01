Algérie: Port de Mostaganem - Baisse de l'importation de véhicules de 91% en 2016

Mostaganem — L'importation de véhicules a baissé au niveau du port de Mostaganem de 91% l'année dernière par rapport à 2015, a-t-on appris dimanche auprès de l'inspection divisionnaire des Douanes de Mostaganem.

Ce port a accueilli durant cette période 2.543 entre véhicules légers et lourds et engins de travaux publics contre 30.170 en 2015, selon les statistiques données lors des "portes ouvertes" sur ce corps.

Il s'agit de 1.924 véhicules touristiques, 527 camions et 95 machines industrielles, a-t-on précisé signalant que la valeur globale des droits et taxes de dédouanement a atteint en 2016 plus de 18 milliards DA, soit une réduction de 18 % par rapport à 2015.

L'exportation hors hydrocarbures a enregistré 28 opérations en direction de l'Afrique et de l'Europe totalisant un tonnage global de 6 tonnes et une valeur vénale de 448 millions DA. Elle concerne des produits alimentaires dont le couscous, le thon rouge, les dattes, ainsi que le cuir teint, des produits en plastique et des chevaux.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les mêmes services ont traité, l'année dernière, 15 affaires en collaboration avec la Gendarmerie nationale qui se sont soldées par la saisie d'effets vestimentaires, de boissons alcoolisées, de produits pyrotechniques et de caméras thermiques d'une valeur globale de 160 millions DA.

Les Douanes ont enregistré l'entrée et la sortie de 257 navires ayant transporté 83.871 passagers dont 19.721 étrangers et 30.750 véhicules, a-t-on indiqué.

Ces "Portes ouvertes" qui se poursuivent une semaine durant comportent une exposition d'appareils utilisés dans la lutte contre la contrebande, des photos de saisies menées par les brigades des douanes et une cérémonie en l'honneur d'agents mis à la retraite.