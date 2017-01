Cote d'Ivoire: Michel Dussuyer quitte les Eléphants

En effet, après l'élimination prématurée de la sélection ivoirienne à la Can Gabon 2017, tout le monde s'attendait à ce qu'il rende le tablier. Il est vrai que les pachydermes ivoiriens ont déçu lors de cette Can par leur mauvaise prestation, mais le mauvais coaching de Michel Dussuyer est en grande partie responsable de cette débâcle des champions en titre. « Je n'ai pas atteint mon objectif », reconnaissait-il lors de la confé- rence de presse d'après match contre le Maroc le 24 janvier dernier à Oyem.

Selon le communiqué, le technicien français au retour de la Can a rendu sa démission en tant qu'entraineur de l'équipe nationale A des Eléphants. « Le président de la Fédé- ration ivoirienne de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'au retour de la Can Gabon 2017, le sélectionneur de l'équipe nationale A des Eléphants a donné sa démission », lit-on dans le communiqué.

