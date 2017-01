Afrique: CAN 2017 - Trois ténors et un Burkina ambitieux en demi-finales

Burkina Faso-Egypte et Cameroun-Ghana seront les affiches des demi-finales de la CAN 2017 de football, les 1er et 2 février. Les Burkinabè complètent ce dernier carré qui compte les trois équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations.

Les trois pays qui ont remporté la moitié des Coupes d'Afrique des nations sont présents en demi-finales de la CAN 2017. L'Egypte, sept sacres, le Ghana, quatre victoires, et le Cameroun, quatre titres également, ont en effet gagné quinze des trente trophées distribués depuis 1957. Il y a donc une certaine forme de logique à les voir dans le dernier carré de cette 31e édition.

Le Burkina Faso, l'invité-surprise

L'équipe du Burkina Faso, qui a joué (et perdu) une seule finale, dénote évidemment dans ce paysage, avec son palmarès vierge. Mais les Burkinabè disputent ce tournoi sans complexe et ont pratiqué un football plus séduisant que les Camerounais, les Egyptiens ou les Ghanéens.

Après leur échec en demi-finale de la CAN 1998 et en finale de la CAN 2013, les « Etalons » se verraient évidemment bien rentrer dans l'histoire de la compétition, le 5 février prochain.

Ils devront pour cela commencer par battre, le 1er février à Libreville, une sélection égyptienne qui n'a toujours pas encaissé de but durant cette CAN 2017.

Cameroun-Ghana, une affiche rare

L'autre demi-finale, le 2 février à Franceville, aura forcément une autre saveur. Les Camerounais et les Ghanéens se disputeront l'opportunité d'avoir une cinquième étoile de champion d'Afrique brodée sur leurs maillots respectifs ; celle qui symbolise une victoire en Coupe d'Afrique.

Cameroun-Ghana est en outre une affiche étonnamment rare en phase finale du tournoi. Les deux équipes ne s'y sont affrontées qu'à deux trois reprises seulement. La dernière fois, c'était en demi-finale de la CAN 2008, à Accra. Les Camerounais s'étaient qualifiés pour la finale avant d'être battue par les Egyptiens...

CAN 2017 : LES QUARTS DE FINALE

Samedi 28 janvier -

Burkina Faso - Tunisie 2-0

Sénégal - Cameroun 4-5 tirs-au-but (0-0 a. p.)

Dimanche 29 janvier -

RD Congo - Ghana 1-2

Egypte - Maroc 1-0

CAN 2017 : LES DEMI-FINALES

Mercredi 1er février -

Burkina Faso - Egypte à Libreville, à 19h TU

Jeudi 2 février -

Cameroun - Ghana à Franceville, à 19h TU