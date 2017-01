Algérie: Une campagne nationale contre la spéculation sur le prix de la semoule subventionnée

Une vingtaine d'associations locales comptent adhérer à cette initiative soutenue par l'Union générale des commerçants et artisans algériens et l'Association nationale des commerçants et artisans.

Au terme du décret exécutif 07-402 du 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différentes stades de la distribution des semoules de blé dur, le prix de la semoule est fixé à 900 DA le sac de 25kg pour la semoule ordinaire et à 1000 DA le sac de 25 kg pour la semoule super.

L'APOCE compte dénoncer les spéculateurs sur le prix de la semoule subventionnée auprès des directions du commerce territorialement compétentes et les poursuivre en justice, avant d'orienter leur action vers les autres produits subventionnés comme le sucre, le gaz et autres, a précisé M. Zebdi lors une conférence de presse.

Alger — L'Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (APOCE) lancera début février une campagne nationale contre la spéculation sur le prix de la semoule subventionnée, a affirmé dimanche à Alger le président de l'organisation Mustapha Zebdi.

