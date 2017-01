Ile Maurice: Tamam - La boulangerie pour sortir du pétrin

Le concept Tamam, lancé l'an der nier par Amigel Ltd, membre du groupe Eclosia, a simplifié le métier de boulanger-pâtissier et l'a mis à la portée de tous. Au Tamam de Pailles, ouvert fin décembre, la mise en pousse et l'enfournage se conjuguent au féminin.

La travailleuse sociale Jacqueline Dursoniah a décidé d'adhérer à la franchise Tamam. Cette quinquagénaire n'est pas une inconnue dans la région de Pailles où elle vit car cette ex-Liaison Officer à l'école primaire de la localité a encadré bon nombre d'habitants de condition modeste grâce à son organisation non gouvernementale Civic Action Team.

En surfant sur le Net en juin dernier, Jacqueline Dursoniah prend connaissance du concept Tamam (voir encadré) et des facilités d'intermédiaire offertes par Amigel Ltd. La travailleuse sociale estime qu'elle répond aux critères demandés. En effet, elle possède un bâtiment juste en face de son domicile dont une salle de 1 600 pieds carrés, qui a pendant un temps, servi de salle informatique pour les jeunes. De plus, il n'y a pas de boulangerie dans sa localité. Le millier de personnes vivant dans les résidences s'y trouvant doivent faire de la route pour se procurer du pain à Morcellement Raffray. Elle estime qu'offrir ce service serait par conséquent une aubaine tant pour eux que pour elle.

Elle contacte alors Amigel Ltd. Vincent Tyack, le responsable, et Christian Tadebois, le Marketing et business facilitator, l'aident à établir son Business plan et lui recommandent les équipements à acheter. «Je n'ai pas eu de difficultés à obtenir un certificat de la Small and Medium Development Authority, ni à emprunter Rs 1,5 million auprès de la MAUBANK pour pouvoir acheter les équipements nécessaires, soit une chambre froide, deux machines à pousser les pâtons surgelés crus, les fours, les comptoirs, la machine à café et même l'enseigne et ainsi me conformer à la franchise Tamam.»

Le bâtiment doit aussi subir des modifications. La boulange étant énergétivore, elle doit faire appel au Central Electricity Board pour l'installation d'un pylône à voltage industriel. L'aide d'Amigel Ltd ne s'arrête pas là. Jacqueline Dursoniah reçoit une formation en gestion tandis que ses employés - trois jeunes femmes dont sa belle-fille Anoushka - suivent un cours de maniement des équipements achetés, de marketing des produits et d'accueil du public. Cours de deux mois dispensés dans les franchises de Roches-Brunes et de Pereybère. Ce que Jacqueline Dursoniah apprécie le plus, c'est que l'accompagnement est constant. «Je n'ai pas été livrée à moi-même mais j'ai été accompagnée par les cadres d'Amigel Ltd que ce soit pour les démarches administratives avant l'ouverture ou pour les opérations après l'ouverture de la boulangerie. En fait, le coaching par Amigel Ltd est mensuel et me forme pour que je devienne une entrepreneure avisée.»

Avec les pâtons de pains et de viennoiserie crus surgelés, le processus de fabrication est grandement simplifié. Si bien que malgré le fait que deux de ses employées aient quitté la petite entreprise, Jacqueline Dursoniah et sa belle-fille s'en sortent très bien toutes seules. À 19 heures, avant de fermer boutique, elles n'ont qu'à remplir les machines à pousser de pains et de pâtisseries sortis des chambres froides et les laisser reposer. Le lendemain vers 3 h 30, elles n'ont qu'à traverser la route, ouvrir la boulangerie, faire chauffer le four avant de procéder à l'enfournement pour qu'à 5 h 30, les clients puissent avoir à leur disposition des pains chauds et dorés - pain maison, demi-baguette, baguette, parisienne, pain au sésame, pain à l'ancienne, pain brun -, de même que de la viennoiserie et d'autres gâteaux - cannelés et tartes. «L'avantage avec les pâtons crus surgelés, c'est qu'ils sont de poids règlementaire et de qualité standard. Et le goût reste le même.»

Ouvert depuis le 27 décembre, le Tamam de Pailles ne désemplit pas aux heures de pointe. «À partir de 5 h 30 jusqu'à 19 heures, les clients se succèdent. Après une petite accalmie, vers les 11 heures-midi, les employés des bureaux aux alentours viennent acheter les sandwichs que nous préparons, de même que nos gâteaux. Et en fin d'après-midi, c'est à nouveau le rush car les gens viennent s'approvisionner en pain pour le dîner.»

Moins cher

En week-end, Jacqueline Dursoniah augmente ses fournées car elle sait que la clientèle est plus fournie. Là où le Tamam de Pailles diffère des autres, c'est par rapport aux prix pratiqués qui sont légèrement inférieurs. «Je connais le pouvoir d'achat des habitants. Je préfère vendre à moins cher et gagner sur le volume.»

Jacqueline Dursoniah est ravie car bien qu'elle soit néophyte dans le domaine, grâce aux conseils avisés des cadres d'Amigel Ltd, elle est aujourd'hui autonome. «Je suis nouvelle dans le secteur mais je me suis rapidement acclimatée. C'est très positif. Amigel Ltd a simplifié la boulange. De plus, les habitants sont ravis d'avoir une boulangerie-pâtisserie de qualité à deux pas de chez eux. Un client m'a même offert un cadeau de Noël pour me remercier. Il est vrai qu'il y a la contrainte d'avoir à se lever tôt et de devoir opérer tous les jours - c'est ce qui a fait partir mes deux employés - mais cela en vaut la peine. Quand je vois le sourire des clients qui sont reconnaissants pour un tel service, j'ai gagné ma journée... »

Encourager l'essor des commerces de proximité

Avec son concept Tamam, Amigel Ltd veut développer des commerces de proximité qui offriront du pain chaud de qualité une journée durant. Cette franchise vise aussi à faire émerger des entrepreneurs. Pour cela, Amigel Ltd offre un soutien technique et commercial constants. Les entrepreneurs doivent de leur côté obéir à un cahier des charges préalablement établi. Sept boulangeries Tamam sont en opération à ce jour. Les deux prochaines qui ouvriront leurs portes en février sont à Plaine-Verte et Pointe-aux-Sables.