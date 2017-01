Algérie: Blida - Session de formation au profit de 210 administrateurs territoriaux

Blida — Une session de formation au profit de 210 administrateurs représentant des cadres du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales nouvellement employés au niveau des communes de sept (7) wilayas du pays a été ouverte dimanche à l'université Ali Lounici d'El Affroune (ouest de Blida).

Il s'agit d'administrateurs recrutés, ces trois (3) dernières années, au niveau des communes de Chlef, Ain Defla, Médéa, Tipasa, Boumerdès, Alger et Blida, a indiqué le directeur général des ressources humaines et de la formation au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Abdelhalim Merabti, à l'ouverture de cette session, la première du genre, pour la formation des administrateurs.

Cette formation, qui s'étalera sur sept (7) semaines à raison de 15 heures pour chaque matière, englobera sept (7) thématiques, à savoir la gestion des ressources humaines, les institutions administratives, le contentieux, le foncier, les finances et la fiscalité locale, la rédaction administrative et statistique et les marchés publics.

Selon le même responsable, ce stage de formation est inscrit au titre d'une convention signée, en novembre dernier, entre le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et l'Université Ali Lounici de Blida en vue de la formation de 5.200 administrateurs territoriaux, nouvellement employés au niveau des 1.541 communes du pays.

Il a souligné la programmation d'autres sessions de formation similaires, durant les trois (3) années à venir, et ce dans le cadre de la poursuite de la dynamique insufflée au secteur des collectivités locales en matière de formation, laquelle a été couronnée, à ce jour, par la formation de 13.000 agents des collectivités locales en 2016.

Dans son allocution, à l'occasion, M. Merabti a mis en avant les objectifs fixés pour cette formation visant, selon lui, la "consécration d'une nouvelle culture" chez les fonctionnaires nouvellement recrutés au niveau des communes, notamment à la lumière du dernier amendement constitutionnel, ayant conféré aux collectivités locales une nouvelle dimension, représentée par la "démocratie participative", a-t-il observé.

Il s'agira surtout pour les bénéficiaires, a-t-il dit, d' "échanger et d' acquérir de nouvelles connaissances qui les aideront à trouver les meilleures solutions possibles aux problèmes rencontrés lors de leur exercice professionnel, aux fins de promouvoir le service public".

Le même responsable a également souligné qu'"un chantier d'importance" attend ces fonctionnaires, à savoir "les prochaines législatives".

Le staff encadreur de cette session est formé d'anciens cadres des collectivités locales qui seront soutenus par tous les moyens matériels nécessaires, dont l'hébergement en résidence universitaire, a déclaré à l'APS Ahmed Chaâllan, recteur de l'université Ali Lounici d' El Affroun.