Maroc: Grohe AG certifiée pour son système de gestion d'énergie

Toutes les mesures organisationnelles et techniques requises ont été mises en place et les processus existants améliorés à travers l'addition de fonctions spécifiques de gestion d'énergie. Des améliorations auront lieu à l'avenir sous l'impulsion de l'équipe chargée de l'énergie - constituée des directeurs de l'efficience énergétique dans toutes nos unités -impliqués d'ailleurs dans la mise en place du système.

Une des réalisations les plus récentes de la compagnie se manifeste par la mise en place d'un système de gestion d'énergie conforme à la norme ISO 50001 et par la certification par TÜV Nord en décembre.

La préservation de l'environnement et l'efficience énergétique sont d'une grande importance chez Grohe AG. Le fabricant de produits sanitaires continue de réduire son impact sur l'environnement, fort d'une expérience et d'une expertise de longue date, un engagement qui se reflète dans de nombreux prix et récompenses obtenus.

