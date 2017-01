Algérie: La Casnos table sur des recettes de plus de 90 milliards DA en 2017

Alger — La Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS) prévoit d'augmenter ses recettes en 2017 à plus de 90 milliards de dinars (mds DA) contre 80 mds DA en 2016, a annoncé dimanche à Alger son directeur général, Chawki Acheuk-Youcef.

"La caisse a généré des recettes de près de 80 milliards de dinars durant les derniers 15 mois (en augmentation de 93% par rapport à la même période de l'année d'avant) et prévoit d'atteindre plus de 90 milliards de DA en 2017", a déclaré à la presse M. Acheuk-Youcef en marge des travaux de Conseil national de l'Union des commerçants et artisans algériens (UNCAA).

Le même responsable a fait savoir que le nombre global des non-salariés qui ont régularisé leur situation a atteint un (1) million de cotisants grâce aux mesures prises dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2015, et ce, en raison des facilitées accordées aux travailleurs non-salariés pour régulariser leur situation auprès de cette caisse.

A ce propos, il a rappelé que la LFC 2015 permet aux non-salariés de payer leurs cotisations de l'année en cours et de bénéficier non seulement d'un échéancier de paiement de leurs cotisations antérieures mais aussi de l'exonération de majoration et de pénalités de retard.

D'ailleurs, il a fait savoir que durant les trois premières semaines de janvier en cours, près de 10.000 nouveaux cotisants se sont affiliés à la CASNOS tandis que le nombre des agriculteurs a représenté 17% de l'ensemble des adhérents à cette caisse en 2016 contre 3% auparavant.

Selon lui, cette caisse est en "bonne santé financière", ce qui lui permet de tenir tous ses engagements à l'égard de ses cotisants en matière de remboursement des frais médicaux et de versement des pensions de retraite.

Par ailleurs, il a avisé que des moyens seraient mobilisés pour renforcer les opérations de contrôle des travailleurs non-salariés mais qui ne sont pas affiliés à la CASNOS ou qui en sont débiteurs de cotisations.

A ce sujet, il a expliqué que les moyens mis à la disposition des agents de contrôle de la caisse seraient renforcés à travers un "système mobile de consultations et d'affiliation d'office" des travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés.