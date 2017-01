Seychelles: Six Senses Zil Pasyon, nouvel hôtel de luxe aux Seychelles

Félicité — Le Six Senses Zil Pasyon, le dernier hôtel à ouvrir aux Seychelles, fait déjà sensation. L'hôtel a été classé par la chaîne CNN comme l'un des meilleurs nouveaux hôtels pour 2017.

L'établissement qui a ouvert en septembre de l'année dernière a également obtenu des critiques de Condé Nast Traveler du Royaume-Uni et le Telegraph. Le Luxury Travel Expert a classé Six Senses Zil Pasyon sur sa liste des 10 meilleurs hôtels de luxe aux Seychelles et la plus étonnante plage en Afrique.

Six Senses Zil Pasyon, situé sur Félicité, la cinquième plus grande île de l'archipel des Seychelles dans l'Océan Indien occidental, compte 30 villas et ouvrira bientôt un spa au-dessus de formations rocheuses.

La responsable des ventes, du marketing et de la communication, Jennifer Delord, a déclaré dans un communiqué de presse que l'hôtel s'appuie sur la renommée de Six Senses pour «fournir des prestations de premier ordre».

Les Six Senses Hotels Resorts Spas d'origine asiatique, créés en 1995, créent des lieux où les clients peuvent se reconnecter, dans des lieux d'une beauté naturelle incroyable et d'expériences exceptionnelles.

Zil Pasyon est un premier investissement aux Seychelles.

Six Senses Zil Pasyon, situé sur Félicité, la cinquième plus grande île de l'archipel des Seychelles (Six Senses- Zil Pasyon) Photo License: CC-BY

Delord a déclaré que : « les chambres ont une vue imprenable sur l'océan et les îles environnantes offrent également plusieurs salles à manger, dans le style salon ouvert.

L'île de Félicité, située au nord-est de La Digue, la troisième île la plus peuplée des Seychelles, reçoit déjà les riches et célèbres personnalités telles que la top model américain et la créatrice de mode Ashley Graham, qui a posté une photo d'elle.

L'hôtel offre d'autres activités telles que des visites sur les îles voisines y compris Praslin et La Digue, de la pêche et d'autres activités en mer