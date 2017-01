Congo-Kinshasa: Start-up - Baziks Pulse, le Deezer africain en devenir

Deux mois après le lancement, la start-up a raflé le prix de « meilleur projet de musique en ligne » lors du concours Digital Lab Africa. Baziks Pulse a reçu une enveloppe de 3 000 dollars et bénéficiera, d'ici mars, d'un programme d'incubation en France. Celui-ci comprend un parrainage par des entreprises leaders du secteur multimédia, un mois de séjour en France dans un cluster numérique et la participation à des événements multimédias.

Sa démarche consiste à permettre aux jeunes artistes de prendre le contrôle de leur propre business. Baziks Pulse a un caractère hybride. Il offre deux options à l'artiste : faire écouter ses chansons sur la plateforme et autoriser le downloading [téléchargement]. « C'est une sorte de Deezer ou de Spotify mais africain, destiné à donner l'autonomie aux artistes congolais et africains indépendants ou auto-produits », explique Baya Ciamala, ancien directeur des programmes à Raga FM, l'une des plus importantes radios privées en RDC.

Le projet est parti d'un constat : la difficulté de plus en plus croissante des jeunes artistes de trouver un producteur. Ces dernières années, Baya Ciamala, lui-même producteur, en a fait son cheval de bataille. Mais la bonne recette tarde à émerger malgré la volonté de bouger les lignes. Le jeune animateur congolais Baya Ciamala a longtemps misé sur le blogging avant de se résoudre à changer de stratégie.

