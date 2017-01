Cote d'Ivoire: Centrales solaire et thermique - Bédié lance une révolution industrielle à partir de Daoukro

Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, le gouvernement ivoirien s'est fixé comme objectif de doubler la production nationale actuelle, pour la porter de 2 000 à 4 000 MW à l'horizon 2020 et à plus de 6 000 MW en 2030.

Une ambition et une performance désormais réalisables, depuis le samedi 28 janvier 2017, date de lancement à Daoukro des activités de "Daoukro Energies", un projet majeur intégré et structurant, destiné à faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de production et de transport d'énergie électrique.

Les initiateurs du projet, à savoir la société Seres Synergies Holding SA et Energia Solare SA, son principal partenaire financier italien, présentent "Daoukro Energies" comme un projet novateur, une révolution énergétique.

En effet, selon N'Da Comoé Aimé, Pca de Seres Synergies Holding SA, « l'innovation vient du fait que c'est de l'énergie solaire qui sera produite, en alternance avec l'énergie thermique exclusivement alimentée par du biodié- sel, du biogaz et de la biomasse.

Ce qui fait que nous avons une production totalement verte ». La future centrale solaire photovoltaïque qui sera effectivement opérationnelle dans 18 mois, dispose d'une puissance nominale de 350 MW, couplée avec la centrale thermique à biocombustible d'égale capacité de 350 MW, soit au total 700 MW, le tout bâti sur une superficie de plus de 1 000 ha.

Son coût de réalisation est estimé à 705 millions d'euros, environ 462 milliards de F CFA, pour 1 200 emplois générés, 400 emplois pour la centrale solaire photovoltaïque et 800 autres pour la thermique.

De quoi susciter l'enthousiasme des populations des zones d'exploitation, qui par la voix de leur représentant, Kouassi Apollinaire, ont tenu à « rassurer les initiateurs de leur totale adhésion au projet qui impactera à coup sûr leur quotidien.

De ce fait, toute la région de l'Iffou, avec Daoukro à sa tête, amorce ainsi sa révolution industrielle et entend participer pleinement à l'émergence énergétique de la Côte d'Ivoire ».

Un avis entièrement partagé par le président Henri Konan Bédié, parrain de la cérémonie, qui « affirme qu'aujourd'hui, il est possible d'aller sur la lune en utilisant de l'énergie solaire.

Nous ne pouvons que souhaiter une bonne suite à ce projet et que d'autres suivent pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de grande capacité énergétique ».

En plus de la construction de voies d'accès de 27,5 km reliant les centrales à la ville de Daoukro, les populations impactées par ce projet disposeront d'eau potable, d'électricité, de centres de santé, d'écoles et de fonds pour le financement de leurs différents projets de développement.

A termes, "Daoukro Energies" est un vaste projet d'environ 1,6 milliard d'euros (1005 milliards de F CFA) comprenant, en plus de la construction des centrales intégrées de Daoukro, la réalisation d'une centrale éolienne et thermique à biomasse de 350 MW à Assinie (1 400 ha), de même qu'une unité de production de biocombustibles à Kotobi d'une capacité de 150 000 litres/jour, couplée avec une centrale hybride de 50 MW (solaire photovoltaïque et éolienne).

Avec la concrétisation du projet "Daoukro Energies", Seres Synergies Holding SA et son partenaire Energia Solare SA se positionnent en Côte d'Ivoire et dans la sous région comme le leader dans le domaine de la production d'énergie électrique à Bédié lance une révolution industrielle à partir de Daoukro partir de sources renouvelables.