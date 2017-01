Madagascar: Câble Eassy - Telma annonce des interventions en haute mer

A en croire ses déclarations, les clients de Telma devraient encore patienter pour voir le retour à la normale de leur connexion internet. En attendant, cette connexion connaît encore une grande perturbation pour ses clients. Les pages internet se chargent difficilement ou n'aboutissent même pas. Les clients attendent une solution d'urgence de la part de l'opérateur. « Des solutions de backup, répondant à l'ampleur de cette situation exceptionnelle, sont en cours de mise en place pour assurer la meilleure continuité de service possible dans l'intérêt de tous », a annoncé Patrick Pisal Hamida sans pourtant donner plus de détail sur ces solutions.

Quinze jours. C'est le délai que Telma a donné à ses clients pour réaliser les travaux de rétablissement définitif du câble Eassy. Ce réseau à fibre optique sous marin a connu un grand incident mercredi. La société de télécommunication annonce des interventions en haute mer d'ici peu. « C'est la deuxième coupure de ce genre depuis la mise en place de ce câble. Comme nous avons fait il y a six ans, nous allons apporter des solutions dans le plus bref délai. Un navire câblier est mobilisé avec tout l'ensemble des matériels de réparation. Dès que tout sera chargé, il doit parcourir les 3000 km pour arriver sur le lieu et récupérer le câble à 2600m de profondeur et faire la réparation », a annoncé Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de Telma lors d'un point de presse organisé dans le centre des opérations du réseau ou network operation center (NOC) de la société à Analakely.

