Cameroun: Le pouvoir rampant de Yaoundé n'aura le dessus ni sur les régions anglophones ni sur le reste du pays

Au pays du dirigeant amnésique Paul Biya, les plaies sociopolitiques sont nombreuses, profondes, fétides, désagréables et insupportables, et il faut admettre qu'elles ne sont plus faites pour les mercurochromes auxquels l'on nous a habitués. Les bourreaux au pouvoir résistent, mais c'est déjà trop tard.

Il y a des problèmes au Cameroun. Il y a des problèmes communs camerounais. Mais ceux qui disent hardiment qu'au-delà de ces problèmes communs au Cameroun n'en existent de typiquement anglophones sont : ignorants, narcissiques, méchants ou malhonnêtes. Allez-y, vivez-y, menez-y d'enquêtes.

Pour défendre le pouvoir néocolonial au Cameroun ou pour se terrer dans le gîte fragile et inutile de leur lâcheté, d'aucuns préfèrent fermer placidement les yeux sur les poutres qui s'entassent dans leurs yeux et dire que ceux qui ont le courage de dénoncer et se révolter contre les leurs mentent ou exagèrent.

C'est le moment avantageux et urgent pour les Camerounais des régions francophones de porter vaillamment et intelligemment tous leurs griefs et courroux sur les places publiques en ces heures où leurs compatriotes des régions anglophones disent les leurs au monde entier.

Les patriotes doivent s'unir et chasser du pouvoir ces dirigeants qui vivent des souffrances, de la sueur et du sang du peuple. C'est une occasion en or. C'est le ciment de l'Unité Nationale menacée. Se soustraire à cette démarche est une erreur historique, une trahison et le choix des chaînes à la place de la liberté.

Paul Biya qui très rarement s'est exprimé en anglais n'est plus la personne indiquée pour promouvoir le bilinguisme dans ce pays. Ce geste du désespéré est une diversion et un piège à éviter, surtout que la requête anglophone n'est pas là. Le problème dans ce pays est le pouvoir néocolonial qu'il faut extirper.