Cameroun: Institut Confucius - Dix ans de présence au pays

Une conférence de presse donnée mardi dernier pour présenter les festivités qui se dérouleront durant toute l'année 2017

Yu Guoyang, directeur de l'Institut Confucius, était intarissable sur les acquis de l'école d'apprentissage de la langue chinoise au Cameroun. Il a parlé pendant plus de deux heures et en a brossé un tableau élogieux. En 2007, l'Institut a ouvert avec une poignée d'étudiants au Cameroun. Aujourd'hui, ils sont 15 000 répartis sur l'ensemble du territoire. Certains apprenants sont du cycle primaire et le groupe scolaire La Gaité est l'un des établissements promoteurs de la langue chinoise au primaire. La première promotion des bacheliers ayant appris la langue chinoise sortira cette année. Le Cameroun a le meilleur effectif des apprenants à travers le monde, a révélé Yu Guoyang mardi dernier au cours de la conférence. Le pays s'est souvent distingué dans les compétitions internationales de langue chinoise récompensées par les bourses. De deux bourses instaurées en 2009, on en est à plus de 50 aujourd'hui.

Les grands bataillons de formation demeurent l'Institut Confucius basé à l'IRIC (Institut des relations Internationale du Cameroun) de Yaoundé, l'Université de Maroua et l'Université de Douala. 25 partenaires de cette institution permettent d'étendre l'envergure de l'école. Tout au long de 2017, des festivités marquant les dix ans seront organisées. Le nouvel an chinois qu'on célébrera la semaine prochaine en fait partie. De même que le festival du printemps, le concours de langue, des sessions de cinéma, d'opéra et de chant, etc. Comme acquis, l'Institut se félicite aussi du partenariat avec l'Assemblée nationale qui a conduit en 2016 à la célébration de la semaine chinoise au Cameroun. Le rapprochement des peuples est aussi mentionné, avec les voyages qui s'intensifient dans les deux sens dans le cadre de la présence de l'Institut Conficius au Cameroun. Yu Guoyang est convaincu que son établissement demeure une belle plateforme de renforcement des relations entre la Chine et le Cameroun.