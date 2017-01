Burkina Faso: Filière sésame - Les acteurs reçoivent du matériel informatique et bureautique

Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) a remis aux acteurs de la filière sésame, du matériel informatique et bureautique, le vendredi 27 janvier 2017 à Ouagadougou.

Les acteurs de la filière sésame regroupés au sein de leur structure faîtière, l'Interprofession sésame du Burkina Faso (INTERSEB), ont reçu de la part du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA), 20 chaises-visiteurs, 10 tables dont 2 demi-rondes, 1 photocopieuse-canon, 5 ordinateurs dont 2 portables et 3 de bureau, 3 imprimantes et 3 onduleurs, d'un coût d'environ 6 millions de F CFA.

Ce matériel informatique et bureautique a été remis aux bénéficiaires au siège de l'INTERSEB à Ouagadougou, par le Secrétaire général dudit ministère, Sibiri Sanou, le vendredi 27 janvier 2017. Pour la présidente de l'INTERSEB, Adja Mamounata Velegda, c'est avec un cœur rempli de joie que sa structure a reçu ‘'ce beau cadeau de vendredi".

«C'est un ouf de soulagement pour les acteurs de la filière sésame qui remercient grandement le gouvernement burkinabè», a-t-elle déclaré.

Selon le Secrétaire général du MICA, c'est dans le cadre du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso élaboré par l'Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé du Burkina Faso (UNMO/CIR), que ce don intervient.

D'une durée de trois ans, ce projet, a-t-il expliqué, a un coût global de 1 milliard 39 millions de F CFA avec pour objectif global de contribuer à l'accroissement des recettes d'exportation du sésame et à l'amélioration des revenus des bénéficiaires.

De l'avis de la 2e Vice-présidente de l'INTERSEB, Marceline Ouédraogo, ce matériel va favoriser une communication interne entre les acteurs et va permettre d'enregistrer et de transmettre les courriers et les messages de la structure.

«Nous pourrons informer les acteurs de la filière sésame avec ce matériel bureautique et informatique», a-t-elle laissé entendre.

Le Burkina Faso a exporté en 2015, 171 638 tonnes de sésame pour une bagatelle de 96,9 milliards de FCFA sur une production de plus de 300 000 tonnes, hissant le ‘'pays des Hommes intègres" au rang de 6ème exportateur mondial de cette denrée, grâce aux tendances favorables des marchés internationaux et des mécanismes d'accompagnement.

Selon le Secrétaire général du MICA, les interventions en faveur de la filière sésame sont rendues possibles grâce au Programme de développement de l'Agriculture de la Coopération germano-burkinabè (PDA/GIZ).