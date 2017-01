Cameroun: Yaoundé - La Cité des sept collines livrée

La cérémonie de remise symbolique des clés aux acquéreurs a eu lieu jeudi dernier à Tsinga. Les immeubles implantés sur le site de l'ancien Camp Sic offrent 100 logements

C'est depuis son appartement que la famille Mahamat a vécu jeudi 26 janvier 2017, la cérémonie symbolique de remise des clés e aux propriétaires de la Cité des sept collines. Elle a pris ses quartiers dans le joyau architectural il y a environ cinq mois et revendique le privilège d'être le premier occupant de la nouvelle Cité. Une demi-dizaine d'autres acquéreurs est installée. « L'occupation du site se fait progressivement, a confié Toué Evini, directeur des services techniques de la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY). Mais l'essentiel est fait. La livraison de la Cité marque l'épilogue d'une initiative faite de rebondissements, occasionnés par les micmacs qui caractérisent le partenariat public-privé. « Nous sommes au bout du ouleau », a lancé Gilbert Tsimi Evouna à la presse. C'est tout dire. L'histoire de la construction de la Cité des sept collines commence en 2011. Le délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé décide de démolir le mythique Camp Sic de Tsinga, dont la vétusté commençait à susciter des questions.

La décision rentre aussi dans la perspective de l'embellissement de la ville par la CUY avec un projet de logements décents. C'est donc un ensemble de 100 logements modernes qui ont été livrés officiellement hier à leurs acquéreurs. Coût de l'investissement : cinq milliards de F cfa. Tsimi Evouna a tenu à préciser que c'est la première expérience d'une municipalité camerounaise en matière de copropriété. Il en a pris goût puisque le prochain chantier se trouve juste en face de la Cité des sept Collines. Cet autre projet est constitué de cinq immeubles de 20 logements chacun. L'espace est entièrement sécurisé et doté d'un immense parking, des aires de jeu et des espaces verts. Jean Claude Mbwentchou, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, présent à la cérémonie a salué la vision du délégué du gouvernement et appelé les résidents à beaucoup de responsabilité dans la cohabitation et l'entretien de leur Cité. La gestion est soumise à un règlement de copropriété encadrée par la CUY.

100% de taux d'acquisition

« Tout est pris ! », ainsi a répondu le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé aux journalistes qui voulaient savoir le taux d'acquisition des logements de la Cité des sept Collines. Mais, juste une poignée d'appartements est pour l'instant occupée. Plusieurs acquéreurs ont engagé des travaux d'aménagement pour imprimer leurs goûts et leurs marques à leurs nouvelles maisons. Ce qui augure une occupation prochaine. Les standings sont de trois ordres. Les T3, T4, T5. Des appellations techniques pour désigner les appartements de deux à cinq chambres à coucher et de dimensions différentes, les unes, les autres.

Les conditions d'acquisition ont été simples. Seule la capacité financière a prévalu et la promptitude à verser entièrement à la CUY les sommes requises. 30 millions de F pour les T3, 40 millions pour les T4 et 50 millions pour les T5. L'appartement n'était cédé que quand le montant total était versé dans les délais impartis. A partir du versement de la première tranche, l'acquéreur avait deux ans pour éponger l'ardoise. Les propriétaires ont plusieurs profils. La diaspora est bien représentée. De même que les travailleurs des secteurs publics et privés.